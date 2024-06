Svetová banka: Svetová ekonomika sa prvýkrát po 3 rokoch stabilizuje

Washington 11. júna (TASR) - Svetová ekonomika sa po prvýkrát za uplynulé tri roky stabilizuje, a to napriek geopolitickému napätiu a vysokým úrokovým sadzbám. Oznámila to v utorok Svetová banka (SB). Globálny hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa jej aktuálnej prognózy tak ako v predchádzajúcom roku aj tento rok zvýši o 2,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V porovnaní s januárovým odhadom SB mierne zvýšila svoju prognózu na rok 2024, a to o 0,2 percentuálneho bodu. Na roky 2025 a 2026 predpovedá svetový rast na úrovni 2,7 %. Zdá sa, že svetová ekonomika konečne smeruje k tzv. mäkkému pristátiu, čo znamená nižšiu infláciu bez poklesu výkonu hospodárstva a vysokej nezamestnanosti, uviedla SB v správe.



Viac ako štyri roky po začiatku pandémie a následných globálnych otrasoch je však jasné, že svet, osobitne rozvojové krajiny, ešte nenastúpili na spoľahlivú cestu k prosperite, upozornila inštitúcia. Konkrétne varovala, že do konca tohto roka bude každá štvrtá rozvojová krajina chudobnejšia ako pred nástupom pandémie.