Svetová banka: Sýria vyrovnala svoje dlhy, môže žiadať o nové úvery

Washington 16. mája (TASR) - Svetová banka v piatok oznámila, že Saudská Arábia a Katar splatili dlh Sýrie za viac než 15 miliónov USD. To znamená, že krajina môže začať žiadať o nové úvery. Informovala o tom agentúra AP.



Saudská Arábia a Katar koncom apríla oznámili, že urovnajú dlh Sýrie, ktorý dosahoval 15,5 milióna USD (13,85 milióna eur). Bez splatenia dlhu by Svetová banka neobnovila podporu a aktivity v Sýrii, v ktorej svoju činnosť pozastavila pred 14 rokmi po začatí vojny. Teraz môže Sýria žiadať o nové pôžičky na podporu rozpočtu a na začatie obnovy vojnou zničenej krajiny.



„Sme radi, že vyrovnanie dlhov Sýrie umožní Svetovej banke opäť začať s Damaskom rokovať a riešiť potreby obyvateľstva,“ uviedla Svetová banka v oficiálnom oznámení. Zároveň dodala, že medzi prvé projekty, do ktorých sa zapojí, budú projekty na zlepšenie prístupu obyvateľov k elektrickej energii.



(1 EUR = 1,1194 USD)