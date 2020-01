Svetová banka tento rok očakáva mierne oživenie globálnej ekonomiky

Washington 9. januára (TASR) - Svetová banka (SB) tento rok očakáva mierne oživenie globálnej ekonomiky po jej slabom výkone v minulom roku, keď rástla najpomalšie od globálnej finančnej krízy. Uviedla to v stredu (8.1.) večer vo svojej polročnej správe.



Podľa SB oživenie hospodárstva v hŕstke krajín tento rok mierne zvýši aj rast globálnej ekonomiky. Ale jej výhľad zatieňujú potenciálne riziká, ktoré by mohli tento mierny vzostup vykoľajiť, varovala banka.



Obnovenie obchodného napätia, ktoré nedávno zmiernilo oznámenie o predbežnej dohode medzi Spojenými štátmi a Čínou, by narušilo mierny pokrok a mohlo by sa rýchlo rozšíriť aj za hranice oboch najväčších svetových ekonomík.



SB vo svojej najnovšej správe o vyhliadkach globálnej ekonomiky jej v tomto roku predpovedá mierne zrýchlenie rastu na 2,5 % z minuloročných 2,4 % vďaka oživeniu obchodu a investícií. Ale to je o 0,2 percentuálneho bodu slabší odhad ako v jej predchádzajúcej prognóze vlani v júni. A rovnako, o 0,2 percentuálneho bodu zhoršila aj prognózu na rok 2021, keď svetovej ekonomike predpovedá expanziu o 2,6 %.



SB v polročnej správe oproti júnu znížila svoje prognózy pre takmer všetky vyspelé štáty a uviedla, že väčšina hlavných ekonomík zaznamená v roku 2020 len pomalý rast. K miernemu oživeniu globálneho hospodárstva prispeje takmer úplne len niekoľko veľkých rozvíjajúcich sa krajín.



Podľa polročnej správy SB sa rast vyspelých ekonomík spomalí v tomto roku na 1,4 % z 1,6 % vlani, čo je predovšetkým odrazom pretrvávajúcej slabosti v ich výrobe.



Banka predpokladá, že rozvíjajúce sa ekonomiky zrýchlia svoju expanziu na 4,1 % z vlaňajších 3,5 %. Pripomenula tiež, že toto zrýchlenie nebude mať široký základ. Očakáva totiž oživenie len určitej skupiny väčších ekonomík vrátane Argentíny, Brazílie a Indie, ktoré by sa mali zotaviť tento rok po období výrazného oslabenia.



Aj rast hospodárstva USA by sa mal zmierniť z 2,3 % v roku 2019 na 1,8 percenta v tomto a 1,7 % v budúcom roku. To je však v oboch prípadoch o 0,1 percentuálneho bodu viac ako v júnovom odhade.



Eurozóne predpovedá tento rok spomalenie rastu na 1 % z 1,1 % vlani, čo je o 0,4 percentuálneho bodu horší odhad ako pred polrokom. V rokoch 2021-22 očakáva mierne zlepšenie rastu na 1,3 %.



Čína, druhá najväčšia ekonomika na svete, podľa SB tento rok spomalí svoj rast na 5,9 % zo 6,1 % vlani, na budúci rok na 5,8 % a v roku 2022 na 5,7 %. To by pre Čínu znamenalo najslabší výkon od začiatku 90. rokov minulého storočia.



Banka zároveň očakáva, že aj japonské hospodárstvo, tretie najväčšie na svete, zníži svoje tempo na 0,7 % z 1,1 % v roku 2019 a v rokoch 2021-22 na približne 0,5 %.



Naopak, Indii predpovedá banka v roku 2020 zrýchlenie na 5,8 % z odhadovaných 5 % v roku 2019, a na budúci rok expanziu o 6,1 %.



Banka tiež upozornila, že globálny výhľad zatieňuje aj akumulácia dlhu v rozvíjajúcich aj vyspelých ekonomikách. Vyzvala preto vlády, aby podnikli kroky na minimalizáciu rizík spojených s hromadením dlhov. Ďalším negatívny faktorom bolo spomalenie rastu produktivity, dodala.