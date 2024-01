Svetová banka v roku 2024 opäť očakáva spomalenie globálnej ekonomiky

Washington 9. januára (TASR) - Globálne hospodárstvo smeruje v roku 2024 opäť k spomaleniu, už tretí rok po sebe. Hlavnými dôvodmi sú vysoké úrokové sadzby, pretrvávajúca inflácia, klesajúci obchod a oslabená čínska ekonomika, oznámila v utorok Svetová banka (SB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



SB očakáva, že globálna ekonomika v tomto roku vzrastie len o 2,4 %. To by bolo menej ako 2,6-percentný rast v roku 2023 a trojpercentný rast v roku 2022. Zvýšené globálne napätie, vyplývajúce najmä z vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas a konfliktom na Ukrajine, podľa SB predstavuje riziko ešte slabšieho rastu.



Hlavným motorom rastu boli americká ekonomika, ktorá sa podľa SB v roku 2023 zväčšila o 2,5 %. V tomto roku banka očakáva v Spojených štátoch spomalenie na 1,6 %, keďže vyššie úrokové sadzby sťažujú prístup k úverom a brzdia výdavky. Čínska ekonomika, druhá najväčšia na svete, by mala v tomto roku výrazne spomaliť tempo rastu na 4,5 % z minuloročných 5,2 %.



Eurozóne Svetová banka predpovedá v tomto roku rast na úrovni 0,7 %, čo znamená mierne zlepšenie oproti minuloročnej expanzii na úrovni 0,4 %.