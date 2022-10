Svetová banka varuje pred rastúcim rizikom globálnej recesie

Washington 10. októbra (TASR) - Prezident Svetovej banky (SB) David Malpass a generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová v pondelok varovali pred rastúcim rizikom globálnej recesie. Uviedli, že vysoká miera inflácie po invázii Ruska na Ukrajinu pretrváva a predstavuje stále veľký problém. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Existuje riziko a skutočné nebezpečenstvo svetovej recesie na budúci rok," povedal Malpass na prvom osobnom stretnutí predstaviteľov oboch svetových inštitúcií od pandémie ochorenia COVID-19.



Poukázal pritom na spomalenie rastu vo vyspelých ekonomikách a znehodnotenie mien mnohých rozvojových krajín, ako aj na pretrvávajúce obavy z inflácie.



Šéfka MMF minulý týždeň uviedla, že fond zníži svoju prognózu globálneho rastu v roku 2023 na 2,9 %, keď v utorok (11.10.) zverejní svoj výhľad pre svetovú ekonomiku. Dôvodom sú otrasy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19, ruskou inváziou na Ukrajinu a klimatické katastrofy na všetkých kontinentoch.



Georgievová v pondelok upozornila, že ekonomická aktivita sa spomaľuje vo všetkých troch hlavných ekonomikách – v Európe, ktorá bola tvrdo zasiahnutá vysokými cenami zemného plynu, v Číne, kde výkyvy na trhu s bývaním a blokády, súvisiace s ochorením COVID-19, brzdia rast, aj v Spojených štátoch, kde si zvyšovanie úrokových sadzieb "začína vyberať svoju daň".



Spomalenie vyspelých ekonomík, rastúce úrokové sadzby, klimatické riziká a neustále stúpajúce ceny potravín a energií obzvlášť tvrdo zasahujú rozvojové krajiny, uviedli obaja lídri a vyzvali na spoločné kroky na pomoc rozvíjajúcim sa trhom.



Georgievová skonštatovala, že vyspelé ekonomiky potrebujú "dostať pod kontrolu veľké, až desivé nebezpečenstvo dlhovej krízy", pretože to zasiahne všetky krajiny, nielen tie s vysokým dlhovým zaťažením.



"Nie je to ružový obraz. Ale ak spojíme sily, ak budeme konať spoločne, môžeme zmierniť bolesť, ktorá je pred nami v roku 2023," vyhlásila.



Georgievová uviedla, že MMF bude tento týždeň presadzovať, aby centrálne banky pokračovali vo svojom úsilí obmedziť infláciu napriek negatívnemu vplyvu ich opatrení na hospodársky rast. Nemôžu si totiž dovoliť, aby sa inflácia rútila vpred. Ale fiškálne opatrenia by mali byť "dobre cielené", aby sa zabezpečilo, že nebudú ďalším "palivom do ohňa inflácie".



Malpass, ktorý sa minulý mesiac stal terčom kritiky, pretože odmietol povedať, či akceptuje vedecký konsenzus o globálnom otepľovaní, informoval, že predstavitelia banky usilovne pracujú na tom, aby uvoľnili viac prostriedkov na riešenie klimatických problémov, ktorým čelí toľko rozvojových štátov.



Podľa Georgievovej svet potrebuje na riešenie klimatických zmien ohromujúcich 3 až 6 biliónov USD (3,09 - 6,19 bilióna eur). Dodala, že je nevyhnutné zvýšiť spoluprácu so súkromným sektorom na zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov.



(1 EUR = 0,9697 USD)