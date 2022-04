Svetová banka výrazne zhoršila odhad tohtoročného rastu ekonomiky

Washington 18. apríla (TASR) - Svetová banka (SB) výrazne zhoršila svoju prognózu rastu svetovej ekonomiky v tomto roku, keď ju skresala takmer o celý percentuálny bod. Dôvodom je invázia Ruska na Ukrajinu. Uviedol to v pondelok prezident Svetovej banky David Malpass. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Malpassa SB najnovšie odhaduje rast svetovej ekonomiky v tomto roku na úrovni 3,2 %. Pôvodný odhad uvádzal rast o 4,1 %. Najviac sa pod zhoršenie prognózy podpíše vývoj ekonomiky v regióne Európa a Stredná Ázia. Tam banka počíta s tým, že ekonomika klesne tento rok o 4,1 %.



Navyše, s horším než pôvodne predpokladaným vývojom počíta SB aj v prípade priemyselne rozvinutých, ako aj viacerých rozvíjajúcich sa ekonomík. V tomto prípade vývoj ekonomiky ovplyvňujú prudko rastúce ceny potravín a energií, čo je dôsledok narušenia dodávok pre vojnu na Ukrajine, dodal Malpass.



Svetová banka zverejnila svoju prognózu vývoja globálnej ekonomiky v rámci každoročného jarného zasadnutia. To banka realizuje spoločne s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Aj jeho šéfka Kristalina Georgievová koncom minulého týždňa informovala, že fond počas jarného zasadnutia svoju prognózu tohtoročného rastu svetovej ekonomiky zhorší. MMF zverejní nový odhad vývoja ekonomiky v roku 2022 v utorok 19. apríla.



Ako Malpass dodal, Svetová banka a členské štáty MMF budú počas zasadnutia diskutovať o ďalšej finančnej pomoci pre Ukrajinu. Jarné zasadnutie SB a MMF bude trvať do nedele 24. apríla.