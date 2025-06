Svetová banka zaznamenala pokles investícií v rozvojových krajinách

Washington 16. júna (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) do rozvojových ekonomík v roku 2023 klesli na najnižšiu úroveň od roku 2005. Ukázala to v pondelok správa Svetovej banky (SB), ktorá ako dôvod uviedla rastúce obchodné a investičné bariéry. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Do rozvojových krajín smerovali v roku 2023 priame zahraničné investície len vo výške 435 miliárd USD (375,84 miliardy eur), oznámila banka so sídlom vo Washingtone, pričom poznamenala, že rok 2023 je posledný rok, za ktorý sú dostupné údaje.



Ako podiel na hrubom domácom produkte (HDP) boli toky PZI do rozvojových ekonomík v roku 2023 na úrovni 2,3 %, čo je približne polovica ich maxima z roku 2008.



„To, čo vidíme, je výsledkom verejnej politiky,“ povedal hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill s tým, že investície klesajú, zatiaľ čo verejný dlh dosahuje nové maximá.



Vlády v predchádzajúcich rokoch budovali prekážky pre investície a obchod namiesto toho, aby ich odstraňovali, skonštatoval.



Zvrátenie spomalenia PZI je „nevyhnutné pre vytváranie nových pracovných miest, udržateľný rast a dosahovanie širších rozvojových cieľov,“ vyhlásil Ayhan Kose, zástupca hlavného ekonóma SB, pričom zdôraznil, že PZI môžu byť silným impulzom pre hospodársky rast.



Ale aj investičné zmluvy, katalyzátor investičných tokov, klesli. V rokoch 2010 až 2024 vstúpilo do platnosti len 380 nových investičných zmlúv. To bolo menej ako polovica z ich počtu medzi rokmi 2000 a 2009, keď nadobudlo platnosť približne 870 zmlúv, ukázala správa Svetovej banky.



„Neistota v súvislosti s globálnou hospodárskou politikou a geopolitické riziko vyleteli na najvyššiu úroveň od prelomu storočia,“ pokračuje správa s tým, že PZI sa zároveň koncentrovali vo väčších ekonomikách.



Dve tretiny tokov PZI do rozvojových ekonomík v rokoch 2012 až 2023 smerovali len do 10 krajín, pričom Čína, India a Brazília spoločne získali takmer polovicu z celkových PZI pre rozvíjajúce sa rozvojové ekonomiky, zatiaľ čo 26 najchudobnejších štátov dostalo „sotva dve percentá,“ dodáva správa.



Svetová banka vyzvala na silnejšiu globálnu spoluprácu s cieľom pomôcť nasmerovať financovanie do rozvojových ekonomík s najväčším nedostatkom investícií.



(1 EUR = 1,1574 USD)