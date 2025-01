Svetová banka zhoršila odhad rastu poľskej ekonomiky

Varšava 17. januára (TASR) - Svetová banka zhoršila vyhliadky rastu poľskej ekonomiky na tento aj budúci rok. Napriek tomu by sa v obidvoch rokoch mal rast poľskej ekonomiky udržať nad 3 %. Odhad rastu na tento rok je v súlade s odhadmi poľskej centrálnej banky, avšak o niečo horší, než predpokladá Európska komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Svetová banka predpokladá, že tento rok zaznamená poľská ekonomika rast o 3,4 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu slabšie tempo rastu, s akým počítala v predchádzajúcej prognóze z októbra minulého roka. Na rok 2026 očakáva banka rast o 3,2 %, pričom pred tromi mesiacmi predpokladala, že dosiahne 3,4 %. Dôvody zhoršenia odhadu banka nezverejnila.



S rovnakým tempom rastu poľskej ekonomiky v tomto roku počíta poľská centrálna banka, ktorá svoju prognózu zverejnila v novembri. V budúcom roku však očakáva slabší rast než Svetová banka, a to na úrovni 2,8 %. Za minulý rok počíta s rastom o 2,7 %.



Naopak, Európska komisia je optimistickejšia. V roku 2025 by hrubý domáci produkt (HDP) Poľska mal vzrásť o 3,6 %, čo je o 0,6 percentuálneho bodu vyšší rast než ňou odhadované tempo rastu v roku 2024. Na rok 2026 počíta EK s rastom o 3,1 %.