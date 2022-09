Svetová banka zhoršila odhad tohtoročného rastu východnej Ázie

Washington 27. septembra (TASR) - Svetová banka prudko zhoršila prognózu rastu pre oblasť východnej Ázie a Tichomoria na tento rok. Dôvodom je podľa nej zhoršovanie ekonomickej situácie v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Svetová banka v utorok uviedla, že v roku 2022 očakáva rast ekonomiky regiónu východnej Ázie a Tichomoria, ktorý zahrnuje Čínu, na úrovni 3,2 %. V predchádzajúcej aprílovej prognóze ešte počítala s rastom o 5 %. Na porovnanie, v minulom roku dosiahol rast v regióne 7,2 %.



Za prudkým zhoršením odhadu je podľa banky najmä výrazné spomalenie rastu kľúčovej čínskej ekonomiky. Jej tempo ovplyvnila prísna politika nulovej tolerancie proti ochoreniu COVID-19, ktorá zasiahla do priemyselnej výroby a predaja na domácom aj zahraničných trhoch.



Čína by mala tento rok zaznamenať hospodársky rast na úrovni 2,8 %, dodala Svetová banka. To je výrazné zhoršenie pôvodnej prognózy, ktorá stanovila rast Číny na úrovni 5 %. V roku 2021 vzrástla čínska ekonomika o 8,1 %. V budúcom roku by sa však tempo rastu čínskeho hospodárstva malo zrýchliť, uviedla banka, ktorá ho odhaduje na 4,5 %.



Jedným z rizík pre ekonomické vyhliadky krajín regiónu východnej Ázie a Tichomoria je agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany svetových centrálnych bánk, ktoré tak bojujú proti vysokej inflácii. Pre chudobnejšie krajiny to znamená odlev kapitálu a oslabovanie kurzu meny, dodala Svetová banka.