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Svetová banka zhoršila tohtoročný výhľad globálnej ekonomiky
SB vo štvrtok znížila svoju prognózu globálneho rastu na rok 2026 o 0,1 percentuálneho bodu na 2,5 %.
Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - Svetová banka (SB) očakáva v tomto roku najslabší globálny hospodársky rast od začiatku pandémie koronavírusu. Dôvodom revízie smerom nadol sú vysoká inflácia a rastúce ceny energií po tom, čo sa lodná doprava v Hormuzskom prielive v dôsledku vojny s Iránom prakticky zastavila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
SB vo štvrtok znížila svoju prognózu globálneho rastu na rok 2026 o 0,1 percentuálneho bodu na 2,5 %. V minulom roku sa svetová ekonomika zväčšila o 2,9 %. Zatiaľ čo motoristov v bohatších krajinách znepokojujú vyššie ceny benzínu, obyvatelia v najchudobnejších častiach sveta sú zasiahnutí obzvlášť tvrdo, upozornila inštitúcia. Pre ekonomicky slabé regióny to podľa nej znamená, že do konca roka 2026 bude štvrtina rozvojových krajín chudobnejšia ako v roku 2019, v prípade krajín s nízkymi príjmami to bude pravdepodobne tretina. Približne polovica nestabilných a konfliktami postihnutých krajín bude mať do konca roka 2026 pravdepodobne k dispozícii menej peňazí ako pred začiatkom pandémie, uviedla ďalej SB.
SB vo štvrtok znížila svoju prognózu globálneho rastu na rok 2026 o 0,1 percentuálneho bodu na 2,5 %. V minulom roku sa svetová ekonomika zväčšila o 2,9 %. Zatiaľ čo motoristov v bohatších krajinách znepokojujú vyššie ceny benzínu, obyvatelia v najchudobnejších častiach sveta sú zasiahnutí obzvlášť tvrdo, upozornila inštitúcia. Pre ekonomicky slabé regióny to podľa nej znamená, že do konca roka 2026 bude štvrtina rozvojových krajín chudobnejšia ako v roku 2019, v prípade krajín s nízkymi príjmami to bude pravdepodobne tretina. Približne polovica nestabilných a konfliktami postihnutých krajín bude mať do konca roka 2026 pravdepodobne k dispozícii menej peňazí ako pred začiatkom pandémie, uviedla ďalej SB.