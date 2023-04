Svetová banka zlepšila odhad tohtoročného rastu svetovej ekonomiky

Washington 10. apríla (TASR) - Svetová banka zlepšila prognózu tohtoročného rastu svetovej ekonomiky, k čomu prispel najmä vývoj v Číne. Uviedol to v pondelok prezident Svetovej banky David Malpass. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Malpass povedal, že nový odhad Svetovej banky (SB) stanovil tohtoročný rast globálnej ekonomiky na 2 %. Oproti januárovej prognóze tak banka zlepšila svoj odhad o 0,3 percentuálneho bodu.



Za priaznivejšou prognózou je najmä zlepšený odhad vývoja čínskej ekonomiky po tom, ako tamojšia vláda ukončila koncom minulého roka politiku nulovej tolerancie voči covidu a ekonomika sa začala rýchlo zotavovať. Zatiaľ čo v januári počítala SB s tohtoročným rastom čínskej ekonomiky o 4,3 %, teraz odhaduje, že rast dosiahne 5,1 %.



Lepšie si počínajú aj priemyselne rozvinuté ekonomiky vrátane USA, dodal Malpass. Odchádzajúci šéf SB (odstúpiť plánuje koncom júna) však upozornil, že otrasy v bankovom sektore a vyššie ceny ropy môže opäť zvýšiť tlak na ekonomiky a ovplyvniť šance ich rastu ku koncu roka.



Súčasná situácia nepriaznivo ovplyvňuje najmä chudobné krajiny s vysokým dlhom. Malpass v tejto súvislosti uviedol, že stretnutia so zástupcami Číny tento týždeň by mohli pomôcť "prelomiť ľady" v otázke zmiernenia dlhov chudobným štátom. Dodal, že v tejto oblasti by Čína mohla získať politické body, pričom jej finančné inštitúcie by príliš netratili.



"Z pohľadu jej inštitúcií to neznamená veľké sumy," povedal šéf SB. "Z politického aj ekonomického hľadiska na tom Čína môže iba zarobiť," dodal.