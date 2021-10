Svetová banka zlepšila odhad vývoja poľskej ekonomiky

Washington/Varšava 6. októbra (TASR) - Svetová banka (SB) zlepšila prognózu vývoja poľskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. V roku 2023 však očakáva, že tempo rastu hospodárstva bude slabšie, než predpokladala v predchádzajúcom odhade.



Podľa v stredu zverejnenej prognózy Svetovej banky, o ktorej informovala agentúra PAP, by mal rast poľskej ekonomiky dosiahnuť v tomto roku 4,5 %. V budúcom roku počíta banka so zrýchlením rastu na 4,7 %. Pôvodne očakávala, že v roku 2021 zaznamená poľská ekonomika rast na úrovni 3,8 % a v budúcom roku na úrovni 4,5 %.



Na druhej strane však SB informovala, že v roku 2023 by sa tempo rastu malo spomaliť výraznejšie, než uvádzala v pôvodnom odhade. V predchádzajúcej prognóze uvádzala rast poľskej ekonomiky v roku 2023 na úrovni 3,8 %, teraz očakáva, že dosiahne 3,3 %.



Čo sa týka inflácie, Svetová banka predpokladá, že tento rok dosiahne 4,2 %. V budúcom roku by sa mala spomaliť na 3,6 % a v roku 2023 na 3,1 %.