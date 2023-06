Svetová banka zlepšila prognózu hospodárstva Ruska pre export energií

Washington/Moskva 6. júna (TASR) - Svetová banka (SB) výrazne zlepšila svoj výhľad pre ruskú ekonomiku v tomto roku vďaka vyšším než očakávaným príjmom z vývozu energie do krajín, ako sú India a Čína. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



SB vo svojej polročnej správe o globálnej ekonomike najnovšie predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska sa v roku 2023 zníži len mierne. To je zmena oproti predchádzajúcej predpovedi, kde počítala s jeho výraznejším poklesom.



Európska únia (EÚ), USA a ďalšie západné štáty uvalili na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu vo februári 2022 prísne sankcie. To viedlo k strmému zníženiu vývozu ruskej ropy a plynu do týchto krajín. Ale celkovo sa objem exportu ruskej ropy "podstatne nezmenil", pričom Moskva úspešne nahradila stratené príjmy zvýšením vývozu do iných krajín vrátane Indie a Číny, uviedla Svetová banka.



Podľa aktualizovanej prognózy SB v súčasnosti očakáva pokles HDP Ruska v tomto roku len o 0,2 %. To je o 3,1 percentuálneho bodu lepší výsledok, než predpokladala v januári.



Revízia prognózy Svetovej banky nasleduje po podobnej úprave odhadu Medzinárodného menového fondu v apríli.



Svetová banka vo svojej správe zlepšila tiež svoju predpoveď aj pre svetovú ekonomiku a teraz očakáva globálny rast v tomto roku na úrovni 2,1 % namiesto o 1,7 % v januári. To však bude stále výrazne menej ako v roku 2022, keď globálna ekonomika vzrástla o 3,1 %.