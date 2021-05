Svetová banka zlepšila prognózu rastu ruskej ekonomiky

Moskva 26. mája (TASR) - Svetová banka zlepšila prognózu tohtoročného rastu ruskej ekonomiky nad 3 %. Prispeli k tomu najmä odolný finančný sektor a náznaky zlepšovania situácie na trhu práce.



Po poklese v minulom roku o 3 %, keď ruskú ekonomiku poškodili opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu a pokles cien ropy, sa hospodárstvo v tomto roku začalo zotavovať. Ako uviedla agentúra Reuters, Svetová banka informovala, že v súčasnosti očakáva tohtoročný rast ruskej ekonomiky na úrovni 3,2 %.



V rovnakom tempe by mal rast podľa inštitúcie pokračovať aj v roku 2022. Banka tak zlepšila pôvodnú prognózu z marca, v rámci ktorej očakávala tohtoročný rast na úrovni 2,9 %. Čo sa týka prognózy na budúci rok, tú ponechala na pôvodnej úrovni.



V minulom roku klesla ruská ekonomika o 3 %. Aj keď to bol najvýraznejší pokles za 11 rokov, Rusko si počínalo lepšie než globálne hospodárstvo. To vlani kleslo o 3,8 %. Ani najnovšie sankcie USA voči Moskve, súčasťou ktorých je aj zákaz nákupu ruských vládnych dlhopisov v rubľoch americkými bankami (zákaz začne platiť od 15. júna), neohrozujú podľa Svetovej banky finančnú stabilitu, a tým ekonomiku Ruska.



Svetová banka dodala, že trh práce začal ku koncu roka 2020 vykazovať známky zlepšenia, upozornila však, že na úroveň spred pandémie sa zatiaľ nezotavil. Zároveň poukázala na fakt, že disponibilné príjmy klesli a celková životná úroveň sa zhoršila. Práve pokles disponibilných príjmov je pre ruskú vládu citlivá záležitosť, keďže k tomu dochádza krátko pred parlamentnými voľbami. Tie sa budú konať v septembri.