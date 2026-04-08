Svetová banka znížila odhad rastu poľského HDP v roku 2026 na 3,1 %
Autor TASR
Varšava 8. apríla (TASR) - Svetová banka mierne znížila prognózu rastu poľskej ekonomiky na tento rok aj nasledujúce obdobie. Upozornila pritom na pretrvávajúcu neistotu v regióne spojenú s vývojom globálneho obchodu a geopolitickým napätím. Vo svojej správe zverejnenej v stredu znížila odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Poľska v roku 2026 z 3,2 % na 3,1 %. Prognózu na rok 2027 upravila z 2,9 % na 2,6 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa Svetovej banky bola odolnosť krajín strednej Európy a strednej Ázie v minulom roku oslabená v dôsledku obchodnej neistoty a pomalého oživenia ekonomiky Európskej únie. Rast HDP regiónu dosiahol v roku 2025 úroveň 2,6 % po 4 % v roku 2024, pričom spomalenie súviselo najmä s vývojom v Rusku.
Ekonómovia banky zároveň uviedli, že silnejší rast v Poľsku a Turecku pomohol vyrovnať slabší výkon ostatných krajín regiónu. Poľská ekonomika podľa nich zrýchlila rast v minulom roku na 3,6 %, čo podporila najmä spotreba domácností, investície a odolný export.
V aktuálnom roku však región čelí ďalším výzvam vrátane konfliktu na Blízkom východe. Svetová banka odhaduje, že ekonomiky strednej Európy porastú približne o 2,4 %, pričom v roku 2027 sa tempo rastu mierne spomalí na 2,3 %.
Inštitúcia zároveň upozornila na vývoj verejných financií. Deficity sa podľa nej výraznejšie nemenia, no v niektorých krajinách rastie tlak na domáci dopyt a infláciu. V Poľsku súvisí vyšší deficit najmä s rastom kapitálových a obranných výdavkov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
