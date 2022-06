Svetová banka znížila prognózu globálneho rastu v roku 2022 na 2,9 %

Washington 7. júna (TASR) - Svetová banka (SB) výrazne znížila svoj odhad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Poukázala pritom na vojnu Ruska proti Ukrajine, perspektívu rozsiahleho nedostatku potravín a obavy z možného návratu stagflácie, toxickej kombinácie vysokej inflácie a pomalého rastu po viac ako štyroch desaťročiach. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Banka v utorok v najnovšej prognóze počíta so spomalením rastu svetovej ekonomiky v tomto roku na 2,9 % namiesto na 4,1 %, ktoré očakávala v januári, z minuloročných 5,7 %. To bude najprudšie spomalenie po zotavení sa z globálnej recesie (po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020) za viac ako 80 rokov, uviedla banka v utorok vo svojej správe Global Economic Prospects.



"Vojna na Ukrajine, blokády v Číne, narušenie dodávateľského reťazca a riziko stagflácie brzdia rast. Pre mnohé krajiny bude ťažké vyhnúť sa recesii," povedal prezident Svetovej banky David Malpass. Vojna tak znásobuje škody spôsobené pandémiou, zhoršuje spomaľovanie globálnej ekonomiky a zvyšuje riziko stagflácie s potenciálne škodlivými dôsledkami pre ekonomiky so strednými a nízkymi príjmami.



Správa poukazuje na niektoré podobnosti so situáciou v 70. rokov minulého storočia, keď sa rast zastavil a inflácia prudko stúpla. Ale uvádza tiež, že na rozdiel od toho obdobia je teraz americký dolár silný a veľké finančné inštitúcie sú v solídnej pozícii.



Banka zároveň varovala pred snahami vyriešiť prudký rast inflácie kontrolou cien alebo exportnými obmedzeniami. Malpass uviedol, že "je naliehavé podporiť výrobu a vyhnúť sa obchodným obmedzeniam."



SB znížila tiež odhad rastu ekonomiky USA v tomto roku o 1,2 bodu na 2,5 % a prognózu pre Čínu o 0,8 bodu na nezvyčajne nízkych 4,3 %, keďže čínska politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 a s ňou spojené prísne blokády zastavili hospodársky život.



Predpoveď pre eurozónu skresala na 2,5 % z pôvodných 4,2 % a pre Japonsko na 1,7 %. V prípade ruskej ekonomiky očakáva, že klesne o 11,3 %. Odhaduje tiež, že rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky tento rok porastú o 3,4 % (o 6,6 % v roku 2021).



SB nepredpokladá oveľa jasnejší obraz ani v rokoch 2023 a 2024. Pre oba roky odhaduje globálny rast na úrovni 3 %. Skonštatovala pritom, že ruská invázia na Ukrajinu vážne narušila obchod s energiou a pšenicou a poškodila globálnu ekonomiku, ktorá sa zotavovala z pandémie nového koronavírusu. Už aj tak vysoké ceny komodít sa v dôsledku toho ešte zvýšili, čo ohrozuje dostupnosť cenovo prijateľných potravín v chudobných krajinách. "Existuje vážne riziko podvýživy a prehlbujúceho sa hladu a dokonca aj hladomoru," varoval Malpass.



Svetová banka predpovedá, že ceny ropy v tomto roku vzrastú o 42 % a ceny neenergetických komodít stúpnu takmer o 18 %. Domnieva sa však, že ceny ropy a iných komodít v roku 2023 klesnú o 8 %.