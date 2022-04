Svetová banka znížila prognózu rastu pre východnú Áziu a Tichomorie

Washington 5. apríla (TASR) - Svetová banka (SB) znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu pre východnú Áziu a Tichomorie v roku 2022, aby odrážala ekonomické dôsledky invázie Ruska na Ukrajinu. Upozornila pritom, že región môže stratiť ďalšiu dynamiku, ak sa podmienky ešte zhoršia.



Banka so sídlom vo Washingtone vo svojej správe v utorok uviedla, že v roku 2022 očakáva hospodársky rast v rozvíjajúcom sa regióne východnej Ázie a Tichomoria (EAP), ktorý zahŕňa aj Čínu, o 5 % namiesto o 5,4 %, ktoré predpovedala vlani v októbri.



Upozornila, že tempo rastu regiónu by sa mohlo spomaliť až na 4 %, ak sa podmienky vo svete zhoršia a reakcie vlád budú slabšie.



Svetová banka očakáva, že výkon čínskej ekonomiky sa tento rok zvýši o 5 % namiesto o 5,4 %. Pri revízii svojej prognózy banka vzala do úvahy aj schopnosť čínskej vlády poskytnúť ekonomike stimuly na zmiernenie otrasov.



Hlavný ekonóm Svetovej banky pre východnú Áziu a Tichomorie Aaditya Mattoo poznamenal, že celý región čelí množstvu otrasov, ktoré môžu ohroziť dynamiku jeho rastu.



Najvážnejším rizikom je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá vedie k zvýšeniu cien potravín a palív, finančnej nestabilite a zníženiu dôvery na celom svete. A to v čase, keď región stále zápasí s dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19, so štrukturálnym spomalením v Číne a vysokou infláciou, ktorá by sa mohla ešte zrýchliť po sprísnení menovej politiky v USA.



Vplyv vojny na jednotlivé ekonomiky vo východnej Ázii a Tichomorí bude rozdielny v závislosti od ich vzťahov s Ruskom a odolnosti. Banka predpovedá, že výkon regiónu bez Číny tento rok vzrastie o 4,8 %.



„V čase, keď sa ekonomiky východnej Ázie a Tichomoria spamätávajú zo šoku vyvolaného pandémiou, ovplyvňuje ich dynamiku vojna na Ukrajine,“ povedala viceprezidentka Svetovej banky pre východnú Áziu a Tichomorie Manuela Ferrová.



„Veľmi silné základy regiónu a zdravá politika by mu mali pomôcť prekonať tieto búrky,“ dodala vo vyhlásení.