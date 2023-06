Svetová banka zvýšila svoju prognózu globálneho rastu v roku 2023

Washington 6. júna (TASR) - Svetová banka (SB) v utorok zvýšila svoju prognózu globálneho rastu v roku 2023, keďže USA a ďalšie veľké ekonomiky sa ukázali byť odolnejšie, ako predpokladala. Upozornila však, že vyššie úrokové sadzby budú mať v nasledujúcom roku väčší "brzdiaci účinok", než očakávala začiatkom roka. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Svetová banka vo svojej najnovšej správe o vyhliadkach globálnej ekonomiky (Global Economic Prospects) uviedla, že sa jej výkon tento rok zvýši o 2,1 %. To je viac ako pôvodne očakávaný nárast globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,7 % v januárovej prognóze, ale výrazne menej, než jeho zvýšenie o 3,1 % v roku 2022.



Banka zároveň znížila svoju prognózu globálneho rastu v roku 2024 na 2,4 % z 2,7 % v januári. Poukázala pritom na pokračujúci vplyv prísnejšej menovej politiky, najmä na znižovanie investícií do podnikania a bývania.



"Hospodársky rast sa počas zvyšku roka 2023 podstatne spomalí, keďže je zaťažený oneskorenými a pretrvávajúcimi vplyvmi sprísnenia menovej politiky a prísnejších úverových podmienok," uvádza sa v správe.



Banka tiež predpokladá, že tieto faktory budú aj naďalej ovplyvňovať aktivitu v budúcom roku, v dôsledku čoho bude globálny rast slabší, ako naznačili predchádzajúce prognózy.



V roku 2025 by sa malo podľa SB vrátiť tempo rastu globálnej ekonomiky na úroveň 3 %.



Svetová banka v januári varovala, že globálna ekonomika sa spomaľuje a hrozí jej riziko recesie, ale odvtedy sila amerického trhu práce a spotreba prekonali očakávania. Aj Čína sa zotavuje z blokád spojených s ochorením COVID-19.



Spojeným štátom americkým banka najnovšie predpovedá v roku 2023 rast ekonomiky o 1,1 %, čo je viac ako dvojnásobok oproti januárovej prognóze na úrovni 0,5 %. A tempo rastu HDP Číny by malo dosiahnuť 5,6 % namiesto 4,3 % v januárovom odhade po jeho spomalení na 3 % v roku 2022 v dôsledku pandémie.



Banka však znížila svoju predchádzajúcu prognózu rastu americkej ekonomiky v roku 2024 na polovicu, teda na 0,8 % a čínskej ekonomiky o 0,4 percentuálneho bodu na 4,6 %.



Eurozóne predpovedá rast HDP v roku 2023 o 0,4 % namiesto stagnácie v januári. A prognózu na budúci rok mierne znížila.