Svetová banka zvyšuje prognózu rastu južnej Ázie na 6,4 %

Washington/Naí Dillí 10. októbra (TASR) - Svetová banka (SB) zvýšila svoju prognózu hospodárskeho rastu pre južnú Áziu na 6,4 % v roku 2024 z predchádzajúcich 6 %. Odôvodnila to silným domácim dopytom v Indii a rýchlejším zotavovaním Srí Lanky a Pakistanu z kríz. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prognóza hospodárskeho rastu Indie v jej aktuálnom finančnom roku, ktorý sa skončí 31. marca 2025, bola revidovaná smerom nahor na 7 % z aprílového odhadu 6,6 %. Prispelo k tomu oživenie poľnohospodárskej produkcie a zvýšená súkromná spotreba.



"V Indii je novovznikajúca trieda spotrebiteľov, ktorá poháňa ekonomiku vpred, Srí Lanka a Pakistan sa zotavujú z kríz a cestovný ruch v Nepále a Bhutáne ožíva," povedal Martin Raiser, viceprezident Svetovej banky pre južnú Áziu.



Južná Ázia je tak najrýchlejšie rastúcim regiónom s rozvíjajúcimi sa ekonomikami monitorovaný Svetovou bankou. Veriteľ so sídlom vo Washingtone predpovedá južnej Ázii v nasledujúcich dvoch rokoch robustný medziročný rast o 6,2 %.



Podľa Raisera v regióne južnej Ázie existuje "významný potenciál rastu" s väčšou integráciou do globálnej ekonomiky, ale jednotlivé krajiny musia pokračovať v ekonomických reformách, aby si udržali tempo.



Indická centrálna banka v stredu (9. 10.) ponechala svoju prognózu rastu ekonomiky v aktuálnom fiškálnom roku na úrovni 7,2 %.



Svetová banka odhaduje, že pakistanská ekonomika v jej aktuálnom fiškálnom roku, ktorý sa začal v júli, vzrastie o 2,8 % namiesto o 2,3 % v predchádzajúcom odhade. A to vďaka oživeniu výroby a uvoľneniu menovej politiky.



Srí Lanka, ktorá sa zotavuje z nesplácania štátneho dlhu a najhoršej hospodárskej krízy za uplynulé desaťročia, zaznamenala najväčšiu revíziu smerom nahor, pričom SB očakáva v tomto roku jej rast o 4,4 % a v roku 2025 o 3,5 %.



Svetová banka odporučila, aby región zvýšil účasť žien na pracovnej sile. V súčasnosti je celosvetovo najnižšia na úrovni 32 %. Zvýšenie zamestnanosti žien na úroveň porovnateľnú s úrovňou mužov by mohlo z dlhodobého hľadiska zvýšiť produkciu až o polovicu, uvádza sa v správe.