Svetová banka:Zdaňovanie patrí k najväčším problémom podnikateľov v SR

Bratislava 25. novembra (TASR) - Oblasť zdaňovania na Slovensku je podľa nového reportu od Svetovej banky jedným z najväčších problémov domáceho podnikateľského prostredia. Týka sa to nielen celkovo vysokého daňovo-odvodového zaťaženia, ale aj efektívnosti v súvislosti s byrokratickými procesmi. Príprava podkladov, vyplnenie daňového priznania a zaplatenie daní zaberú totiž firmám až 240 hodín, informoval v pondelok makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



"Nový report B-READY od Svetovej banky poukazuje na nadmernú záťaž slovenských firiem v oblasti zdaňovania. Z desiatich sledovaných oblastí získalo Slovensko práve v tejto najnižší počet bodov. Napríklad pri hodnotení času potrebného na prípravu a vyplnenie daňového priznania a zaplatenie dane dosiahlo Slovensko nula bodov z možných desiatich. Efektívna daňová sadzba pri sociálnych odvodoch je taktiež vysoká, Slovensko tu získalo iba 0,25 bodu z možných 25 bodov," priblížil analytik.



Smerom nahor nás podľa neho, naopak, potiahla možnosť elektronickej platby dane alebo výška sadzby dane z príjmov firiem. V tomto indikátore by sme však mohli do budúcnosti predpokladať istý pokles, keďže publikovaná správa berie do úvahy ešte starú sadzbu dane na úrovni 21 %, doplnil odborník.



Ten ďalej upozornil, že v budúcom roku sa k týmto existujúcim nákladom ešte pridajú dosahy konsolidácie, najmä zavedenie dane z finančných transakcií a vyššia daň z príjmov. To spolu s novým príspevkom na športovú činnosť, už známym príspevkom na rekreáciu a rastom miezd pre nedostatok zamestnancov bude čoraz viac tlačiť na rozpočty firiem, skonštatoval. Slovenské podniky tak budú podľa neho čeliť výzve, keďže rast nákladov nad rámec produktivity práce im sťažuje ich konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch.



"Už súčasný stav zaťažuje slovenské firmy viac než ich zahraničných konkurentov. Zo všetkých krajín Európskej únie má Slovensko štvrtý najvyšší podiel vedľajších nákladov práce. Inými slovami, za každých 100 eur hrubej mzdy svojho zamestnanca zaplatí slovenský zamestnávateľ ďalších 27 eur. Viac než u nás v pomere k hrubej mzde zamestnanca platia iba firmy vo Švédsku, Taliansku a Francúzsku. Okrem toho sú tu však aj početné ďalšie náklady, napríklad na spomínané rekreačné poukazy," uzavrel analytik.