Svetová inovačná osobnosť roka pochádza zo Slovenska

Daniel Minárik prišiel do Tatra banky v roku 2018 z vlastného technologického start-upu na pozíciu Chief Data Officer. Momentálne vedie Odbor inovácií, pokročilej analytiky a dátového manažmentu. Je zodpovedný za tvorbu a implementáciu stratégií v oblasti dátového manažmentu inovácií a momentálne veľmi populárnej umelej inteligencie. Podľa jeho názoru sú v téme inovácií okrem neustálej podpory inovačnej kultúry kľúčové tiež digitálne aktíva, finančná gramotnosť a venture building ako nový spôsob doručovania transformatívnych inovácií.

Bratislava 8. októbra (OTS) - Tatra banka zároveň obhájila po roku titul najlepšieho adaptívneho mobilného webu na svete, ktorý v rámci Best Digital Bank Awards udeľuje Global Finance.The Banker už 19 rokov rozhoduje o najlepších inovátoroch v bankovom sektore. Každoročné vyberá na základe prihlášok finančné inštitúcie, ktoré svojim prístupom, projektami a iniciatívami dokážu určovať trendy v digitálnom bankovníctve. Digitálna stratégia, detská aplikácia TABI, stratégia implementácie AI aplan prispeli k tomu, že ocenenie najinovatívnejšej digitálnej banky v strednej a východnej Európe (The Banker's Innovation in Digital Banking Awards 2024) patrí Tatra banke.Hodnotitelia z magazínu The Banker zároveň vybrali Daniela Minárika ako inovačnú osobnosť roka (Chief Innovation Officer of the Year). Tento titul udeľuje magazín raz za rok jednej osobnosti na globálnej úrovni. Hodnotiteľov zaujala inovačná stratégia banky, rovnako ako implementácia umelej inteligencie, globálny fintech scout program alebo IdeaApp – proces a aplikácia na zbieranie a riadenie nových ideí v banke. Zároveň o titule rozhodol aj inovačný „duch“ Tatra banky a aktivity v inovačnom ekosystéme.“ približuje, Chief Data and Innovation Officer Tatra banky.Tatra banka si odniesla minulý týždeň aj celosvetové ocenenie od Global Finance.Výber víťazov z globálneho pohľadu pozostáva z dvoch kôl. Počas prvého kola v lete získala banka až 12 ocenení . Medzi nimi napríklad titul najlepší adaptívny mobilný web v strednej a východnej Európe, najlepší prístup k produktom a službám banky cez externé prostredia, najlepšia slovenská digitálna banka pre fyzické osoby aj pre firemných klientov alebo najlepšia ponuka digitálnych produktov.Víťazov druhého kola vybraných regionálnych a svetových kategórií sme spoznali v 1. októbra na slávnostnej ceremónii v Londýne. V konkurencii najlepších svetových bánk obhájila Tatra banka zisk ocenenia za najlepší adaptívny mobilný web na svete (The Best Mobile Banking Adaptive Site for 2024 – global winner).