Svetová obchodná organizácia odštartovala rokovania o rybolove

Ženeva 15. júla (TASR) - Na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa vo štvrtok začalo stretnutie ministrov obchodu s cieľom oživiť vlečúce sa rokovania o zákaze dotácií, ktoré podporujú nadmerný rybolov. Ale na ceste k dohode zostáva veľa problematických bodov.



Šéfka WTO Ngozi Okonjo-Iweala pred stretnutím vyjadrila opatrný optimizmus, že ministri obchodu zo 164 členských krajín by sa po 20 rokoch rokovaní mohli konečne priblížiť k dosiahnutiu „historickej“ dohody.



„Aj keď nikto neočakáva zázrak, stretnutie predstavuje jedinečnú príležitosť na to, aby sa rokovania viac priblížili k dohode,“ napísala v úvodníku pre Project Syndicate. Pripomenula, že od dohody závisí biodiverzita oceánov a udržateľnosť populácie rýb, ktorá mnohým poskytuje potravu a príjmy.



Cieľom rozhovorov je zakázať dotácie, ktoré prispievajú k nezákonnému a neregulovanému rybolovu, ako aj k nadmernému rybolovu, ktorý ohrozuje udržateľnosť populácií rýb a celého priemyslu. Aj keď by rybolov mal byť teoreticky kontrolovaný životným prostredím, dotácie pomáhajú udržať nerentabilné flotily na mori.



Vo WTO panuje všeobecná zhoda na tom, že sú potrebné kroky na ochranu rozhodujúceho zdroja obživy, od ktorého sú závislé milióny ľudí. Globálne dotácie na rybolov sa podľa WTO odhadujú na 14 až 54 miliárd USD (11,85 - 45,72 miliardy eur) ročne.



Dve desaťročia sa vlečúce rokovania však narážajú na celý rad problémov vrátane požiadavky OSN, aby sa s rozvojovými krajinami a najchudobnejšími krajinami zaobchádzalo osobitne.



Po nedodržaní ostatného termínu OSN na dohodu do decembra 2020 sa rozhovory v uplynulých mesiacoch zintenzívnili. Ale dosiahnutie akejkoľvek dohody v rámci WTO býva ťažké, pretože si vyžaduje konsenzus všetkých členských štátov. Pozorovatelia však uviedli, že pri hľadaní dohody došlo k zreteľnému „zvýšeniu dynamiky“.



Jedným z hlavných kameňov úrazu je práve požiadavka OSN, aby sa rozvojovým krajinám a najchudobnejším národom dostalo takzvaného špeciálneho a diferencovaného zaobchádzania alebo SDT. A hoci je špeciálne zaobchádzanie s najchudobnejšími krajinami všeobecne akceptované, ukázalo sa, že je ťažké prehltnúť požiadavky niektorých štátov, ktoré sa samé označili za rozvojové a žiadajú, aby sa nich vzťahovali výnimky.



Samotná WTO označuje mnohé za rozvojové krajiny aj mnohé rybárskych veľmoci vrátane Číny, ktorá má jednu z najväčších svetových rybárskych flotíl.



Predstaviteľ Európskej únie tento týždeň novinárom povedal, že vyhlásenie z Číny, že je pripravená prijať „úplné záväzky bez nároku na SDT“, bude pre rozhovory „veľmi užitočné“.



(1 EUR = 1,1812 USD)