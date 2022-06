Obchodná organizácia po piatich dňoch rokovaní schválila sériu dohôd

Ženeva 17. júna (TASR) – Svetová obchodná organizácia (WTO) v piatok skoro ráno schválila sériu dohôd o dotáciách na rybolov, potravinovej bezpečnosti a vakcínach proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Dohody sa podarilo dosiahnuť po piatich dňoch rokovaní na konferencii ministrov, ktorá bola testom toho, či má organizácia stále svoju úlohu pri riešení veľkých globálnych problémov.



"Balík dohôd, ktoré ste dosiahli, zmení životy ľudí na celom svete. Výsledky ukazujú, že WTO je v skutočnosti schopná reagovať na núdzové situácie našej doby," vyhlásila generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iweala.



Konferencia ministrov, prvá od roku 2017, sa začala v nedeľu (12. 6.) a mala sa skončiť v stredu (15. 6.), ale namiesto toho 164 členov WTO pokračovalo v rokovaniach do piatka a nakoniec ich uzavrelo okolo 5.00 h SELČ.



V jednej fáze sa zdalo, že séria požiadaviek Indie, ktorá sa považuje za "bojovníka" za práva chudobných farmárov a rybárov, ako aj rozvojových krajín, paralyzuje rozhovory, ale nakoniec sa našli riešenia, uviedli nemenované zdroje.



Pravidlá WTO stanovujú, že všetky rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu, pričom každý člen môže uplatniť právo veta.



Balík, ktorý Okonjo-Iweala nazvala "bezprecedentným", zahŕňa dve kľúčové dohody – o dotáciách na rybolov a čiastočnom vzdaní sa práv duševného vlastníctva (IP) v prípade vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Dohoda o obmedzení dotácií na rybolov je len druhou multilaterálnou dohodou v 27-ročnej histórii WTO a je oveľa ambicióznejšia ako prvá dohoda, ktorej cieľom bolo znížiť byrokraciu. Má potenciál zvrátiť kolabujúce zásoby rýb.



Ministerská konferencia priniesla aj dohodu o elektronickom obchode a reforme samotnej organizácie.



Dohoda o rybolove bola posledná, ktorú sa podarilo uzavrieť až v piatok v skorých ranných hodinách. Rokovania o zákaze dotácií, ktoré podporujú nadmerný rybolov a ohrozujú udržateľnosť populácií rýb na planéte, prebiehali vo WTO viac ako 20 rokov.



Aj dohoda o čiastočnej výnimke z duševného vlastníctva, ktorá umožní rozvojovým krajinám vyrábať a vyvážať vakcíny proti ochoreniu COVID-19, sa rodila ťažko a takmer dva roky, ale napokon prešla. Kritici jej však vyčítajú, že je príliš úzko zameraná a nezahŕňa terapeutiká a diagnostiku.



Celkovo sa mnohí pozorovatelia zhodli na tom, že dohody by mali podporiť pozíciu WTO, ktorú oslabil bývalý prezident USA Donald Trump, keď ochromil jej schopnosť zasahovať do obchodných sporov.



Okonjo-Iweala, ktorá prevzala vedenie v marci 2021, si dala za cieľ vdýchnuť nový život organizácii.



Predchádzajúca ministerská konferencia v Buenos Aires v decembri 2017 bola považovaná za prepadák, keďže sa na nej nepodarilo uzavrieť žiadnu zásadnú dohodu.



Nová šéfka WTO chcela dokázať, že organizácia môže byť stále relevantná pri riešení veľkých globálnych výziev.