Svetová obchodná organizácia sa chystá schváliť clá EÚ na tovar z USA

Paríž 30. septembra (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) sa chystá schváliť clá Európskej únie (EÚ) v hodnote približne 4 miliardy USD (3,42 miliardy eur) na dovoz tovaru a služieb z USA v súvislosti s dlhotrvajúcim sporom o dotácie pre výrobcov lietadiel. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na správu agentúry Bloomberg.



Podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou, ktorý požiadal o zachovanie anonymity, bude výsledná suma pravdepodobne „o niečo menšia“ ako uvádzajú médiá. Rozhodnutie by malo byť oznámené 13. októbra, dodal zdroj.



„Je nám ľúto, že bola narušená dôvernosť procesu,“ uviedol hovorca Európskej komisie. Pripomenul, že rozhodovanie WTO ešte nebolo ukončené a zatiaľ nie je verejné. WTO, Airbus a Boeing na otázky AFP nereagovali.



EÚ a USA sa navzájom obviňujú z poskytovania nelegálnej štátnej pomoci svojim výrobcom lietadiel.



Vlani WTO schválila clá USA na tovary a služby z EÚ vo výške 7,5 miliardy USD za dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Išlo o najvyššiu sumu, ktorú doposiaľ WTO povolila. EÚ chce zase zaviesť clá na dovoz z USA za dotácie pre Boeing.



Ďalšie rozhodnutie WTO v spore o dotácie, ak bude oznámené v polovici októbra, by malo prísť len pár týždňov pred americkými prezidentskými voľbami, v ktorých majú medzinárodné obchodné vzťahy dôležitú úlohu.



Keď WTO vlani schválila americké sankcie proti EÚ, Spojené štáty uvalili clá na lietadlá dovážané z EÚ vo výške 15 percent a 25-percentné clá na výrobky ako sú víno, syry, olivy a olivový olej.



(1 EUR = 1,1702 USD)