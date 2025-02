Svetová pivovarnícka spoločnosť AB InBev dosiahla vlani rekordné tržby

Brusel 26. februára (TASR) - Belgický pivovarnícky koncern Anheuser-Busch InBev (AB InBev) zaznamenal za minulý rok rekordné tržby na úrovni takmer 60 miliárd USD, napriek miernemu poklesu objemu predaja. Firma zároveň oznámila rast čistého zisku, ktorý dosiahol približne 1,8 miliardy USD. Informovala o tom agentúra AFP.



AB InBev, najväčšia pivovarnícka spoločnosť na svete, v stredu uviedla, že za rok 2024 zvýšila tržby o 2,7 % na 59,8 miliardy USD (56,97 miliardy eur). To predstavuje nový celoročný rekord. Výsledky tak prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 59,3 miliardy USD. Čistý zisk vzrástol o 6 % na 1,77 miliardy USD.



Tržby sa zvýšili na rekordnú úroveň aj napriek poklesu objemu predaja. Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky ako Budweiser, Corona a Stella Artois, uviedla, že objem predaja klesol v minulom roku o 1,4 %.



"Aj keď celkový objem predaja sa pre slabší dopyt v Číne a Argentíne znížil, na väčšine našich trhov sa predaj zvýšil," uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení k výsledkom. V prípade nezapočítania spomínaných dvoch trhov vzrástol objem predaja o 0,9 %.



Prevádzkový zisk AB InBev dosiahol za minulý rok 21 miliárd USD. Oproti roku 2023 to predstavuje rast o 8,2 %, pričom za 4. kvartál rast prevádzkového zisku dosiahol 10,1 %. Firma uviedla, že za tento rok odhaduje zvýšenie prevádzkového zisku v rozmedzí od 4 % do 8 %.



(1 EUR = 1,0497 USD)