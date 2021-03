Svetová produkcia áut klesla vlani zhruba o 16 percent

Paríž 25. marca (TASR) - Produkcia áut sa v minulom roku prepadla zhruba o 16 % a zaznamenala najhorší výsledok od krízového roka 2010. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne zasiahla okrem iných aj automobilový sektor. Informovalo o tom vo štvrtok Medzinárodné združenie výrobcov automobilov (OICA).



Podľa OICA sa v roku 2020 vyrobilo vo svete menej než 78 miliónov áut. To je približne úroveň z roka 2010, keď ekonomiky zápasili s dôsledkami svetovej finančnej krízy. Na porovnanie, v roku 2019 klesla celosvetová produkcia áut takmer o 5 %.



V Európe sa produkcia znížila o viac než 21 %. Pokles zaznamenali všetky kľúčové trhy, pričom rozsah poklesu sa pohyboval od 11 % do takmer 40 %. Európa sa na celosvetovej výrobe áut podieľa približne 22 %.



V Severnej Amerike klesla produkcia o viac než 20 %, v samotných USA pokles predstavoval 19 %. Omnoho výraznejšie sa znížila výroba áut v krajinách Južnej Ameriky, až o 30 %. Z toho v Brazílii pokles predstavoval takmer 32 %. Výroba klesla výrazne aj v Afrike, o viac než 35 %.



Na druhej strane, Ázia si počínala relatívne dobre, napriek tomu, že na začiatku roka ako prvá zápasila s problémami spojenými so šírením nového koronavírusu. Produkcia síce klesla, pokles však dosiahol iba 10 %. Ázijský trh potiahla najmä Čína, kde výroba áut klesla vlani iba o 2 %. Ázia je pritom najväčším regiónom, čo sa týka produkcie áut. Na celosvetovej výrobe sa podieľa zhruba 57 %.