Svetová produkcia automobilky Toyota sa prepadla piaty mesiac po sebe

Tokio 30. júla (TASR) - Japonská automobilka Toyota zaznamenala v júni ďalší pokles produkcie, už piaty mesiac po sebe. Navyše, bol to najvýraznejší pokles za 1,5 roka, keď firmu poškodil škandál s certifikáciou nových modelov na domácom trhu a ostrá cenová vojna v Číne. Informovala o tom agentúra Reuters.



Toyota uviedla, že v júni vyrobila celosvetovo 795.862 áut. Medziročne to predstavuje zníženie o 12,9 % a zároveň najprudší pokles výroby od decembra 2022.



V Japonsku klesla produkcia Toyoty o 18,8 % po tom, ako ministerstvo dopravy zistilo manipuláciu údajov zo strany Toyoty a ďalších výrobcov s cieľom urýchliť proces schvaľovania nových modelov. Problémy však zaznamenala firma aj v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete. Na tomto trhu sa jej výroba prepadla o 21,7 %. To je piaty mesiac po sebe, čo produkcia japonskej firmy klesla v Číne minimálne o 20 %. Dôvodom je tvrdá cenová vojna a zvyšovanie podielu na trhu zo strany domácich značiek.



Okrem toho klesla výroba Toyoty aj v USA a Európe. V Spojených štátoch sa znížila o 6,2 % a v Európe o 6,6 %.



Predaj japonskej automobilky klesol v júni o 5,1 %. Opäť sa pod to podpísal vývoj na domácom trhu a v Číne.



Za šesť mesiacov tohto roka produkcia Toyoty klesla o 5 %. Čo sa týka objemu predaja, rovnako klesol, pokles však nebol výrazný a dosiahol iba 0,9 %.



Spoločnosť oznámi hospodárske výsledky za 1. štvrťrok obchodného roka 2024/2025 vo štvrtok 1. augusta. Očakáva sa, že prevádzkový zisk za dané obdobie vzrástol o 21 %, pričom analytici vychádzajú z poklesu kurzu jenu a vyššieho dopytu po hybridných vozidlách v USA.