Svetová produkcia ocele v septembri aj za 9 mesiacov klesla

Brusel 23. októbra (TASR) - Svetová produkcia ocele klesla v septembri o takmer 5 % a pokles zaznamenala aj za deväť mesiacov tohto roka. Uviedlo to tento týždeň Svetové združenie pre oceľ (WSA). Pod tento vývoj sa podpísala najmä Čína, kde produkcia klesla o viac než 6 %. Výraznejší pokles zaznamenalo aj Rusko, kde sa výroba ocele znížila o vyše 10 %.



Celková produkcia ocele vo svete dosiahla v septembri 143,6 milióna ton. Oproti septembru minulého roka to predstavuje pokles o 4,7 %. Za deväť mesiacov roka dosiahla produkcia 1,39 miliardy ton. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška tak klesla o 1,9 %.



V Číne klesla produkcia v septembri o 6,1 % na 77,1 milióna ton, v dôsledku čoho celá Ázia a Oceánia vykázali pokles produkcie ocele o 5 % na 105,3 milióna ton. Ešte výraznejšie klesla výroba ocele v Rusku. Dosiahla 5,6 milióna ton, čo znamená medziročný pokles o 10,3 %. Za deväť mesiacov sa znížila o 5,5 % na približne 54 miliónov ton.



Naopak, mierne vzrástla v Európskej únii. Produkcia ocele v EÚ dosiahla v septembri 10,5 milióna ton, čo medziročne predstavuje rast o 0,3 %. Zvýšila sa aj v USA, a to o 1,2 %, pričom dosiahla 6,7 milióna ton.