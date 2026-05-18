Svetová spotreba vína klesá
Autor TASR
Nitra 18. mája (TASR) - Vína z piatich vinohradníckych oblastí priniesol 17. ročník súťažnej výstavy vín Víno SPU 2026. Zastúpenie v nej malo 43 výrobcov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Aktuálny ročník podujatia sa niesol aj v znamení nastolených spotrebiteľských trendov v konzumácii vína vo svete. Tie potvrdzujú niekoľkoročný pokles spotreby vína a rastúci záujem o dealkoholizované vína.
Svetová spotreba vína klesá už niekoľko rokov po sebe, v roku 2024 klesla o 3,3 percenta, povedal Martin Janás z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Kolíňany. „Práve dealkoholizované vína majú potenciál rastu, predpokladá sa, že ich spotreba do roku 2028 vzrastie o 7 percent. Produkty z hrozna prechádzajú v roku 2026 významnou transformáciou, pričom trh s nealkoholickými a odalkoholizovanými variantmi zažíva prudký rast. Očakáva sa, že celosvetovo presiahne hodnotu 3 miliárd amerických dolárov,“ skonštatoval Janás.
Súťaž Víno SPU 2026 sa uskutočnila v priestoroch Ústavu záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Ide o jedinú súťažnú výstavu vín na Slovensku, ktorá sa koná na akademickej pôde. Jej cieľom je propagácia vinohradníctva a vzdelávanie študentov. „SPU ako jediná na Slovensku pripravuje absolventov na záhradnícku a vinohradnícko-vinársku prax,“ povedal dekan fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Dušan Igaz.
Vína hodnotili štyri štvorčlenné komisie, zložené zo zástupcov univerzity, výrobcov, partnerských organizácií, kontrolných organizácií, nechýbali ani laickí someliéri. Udelili sedem hlavných cien. „Pestovateľský ročník 2025 môžeme považovať doslova za retro. Po niekoľkých prezretých rokoch, keď sme museli bdieť, aby neubehla cukornatosť nad optimum, aktuálne biele a rosé vína ročníka 2025 vyvstali zo sviežej, zdravej suroviny. Sú šťavnaté, kvetnaté, voňavé, živé,“ povedal garant súťaže Štefan Ailer z ústavu záhradníctva.
