Paríž 4. mája (TASR) - Svetová výstava Expo 2020 v Dubaji bola odložená o rok pre pandémiu nového koronavírusu. Oznámil to v pondelok parížsky organizátor Bureau International des Expositions (BIE), ktorý zároveň stanovil nový termín konania sa výstavy, a to od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.



Globálny veľtrh mal byť pritom prvým takýmto podujatím v arabskom svete. Mal sa začať v októbri a očakávalo sa, že priláka do Dubaja približne 24 miliónov návštevníkov.



Ale dvojtretinová väčšina členských štátov BIE hlasovala za odklad výstavy, o ktorý požiadali Spojené arabské emiráty. BIE pritom vo vyhlásení uviedol, že odklad "umožňuje všetkým účastníkom bezpečne manévrovať cez dôsledky pandémie".



Odklad umožní tiež svetovej výstave Expo zamerať sa na "kolektívnu túžbu po novom myslení s cieľom nájsť riešenia pre niektoré z najväčších výziev našej doby", dodal BIE.