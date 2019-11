Svetové automobilky očakávajú odklad zvýšenia dovozných ciel na autá

Washington 13. novembra (TASR) - Svetové automobilky očakávajú, že americký prezident Donald Trump tento týždeň opäť odloží rozhodnutie o zvýšení dovozných ciel na autá a autokomponenty z Európskej únie a Japonska. Uviedla to agentúra Reuters na základe rozhovorov s predstaviteľmi z automobilového sektora.



Firmy predpokladajú, že odklad rozhodnutia, ktorý sa očakáva koncom tohto týždňa, by mali podporiť investície a investičné plány zahraničných spoločností v USA. Navyše, zvýšenie ciel by podľa nich mohlo ohroziť pracovné miesta v Spojených štátoch, na ktoré Trump pri svojich ekonomických krokoch rád poukazuje.



Americký minister obchodu Wilbur Ross začiatkom novembra uviedol, že nové clá možno nebudú potrebné. Aj predstavitelia EÚ predpokladajú, že Trump koncom týždňa posunie rozhodnutie o ďalších šesť mesiacov tak, ako to urobil v máji. Vtedy stanovil obchodnému splnomocnencovi Robertovi Lighthizerovi, aby začal s EÚ rokovania o obchode.



Úrad obchodného splnomocnenca pred časom vyzval viaceré zahraničné automobilky, aby poskytli informácie o investíciách, ktoré zrealizovali v USA, uviedli pre Reuters zástupcovia automobilového sektora. Úrad ani Biely dom sa k informáciám nevyjadrili.



Volkswagen plánuje v meste Chattanooga (Tennessee) vyrábať elektrické vozidlá a práve teraz začína s rozsiahlou prestavbou závodu, ktorá bude stáť okolo 800 miliónov USD (726,28 milióna eur). Investícia by mala priniesť ďalších 1000 pracovných miest, pričom s produkciou elektromobilov plánuje firma začať v roku 2022.



Automobilka Daimler zasa koncom roka 2017 uviedla, že plánuje investovať 1 miliardu USD do rozšírenia závodu v meste Tuscaloosa (Alabama). Expanzia by mala vytvoriť viac než 600 pracovných miest.



Aj japonské automobilky a dodávatelia komponentov oznámili investície za miliardy dolárov. Z nich najväčšiu predstavuje spoločný závod Toyoty a Mazdy za 1,6 miliardy USD v Alabame.



Podľa expertov sú teraz dovozné clá na japonské autá dokonca ešte menej reálne než na autá a autokomponenty z EÚ. Prispel k tomu aj podpis dohody medzi Trumpom a japonským premiérom Šinzóm Abem v septembri, v rámci ktorej Japonsko umožní vyšší dovoz amerických agroproduktov. Aj keď dohoda nezahrnuje obchod s autami, Abe uviedol, že ho Trump ubezpečil, že USA dovozné clá na autá na základe zákona o národnej bezpečnosti nezavedú. Podľa Lighthizera by sa otázka obchodu s autami mala riešiť v rámci samostatných rokovaní, ktoré by sa mali začať na budúci rok v apríli.



Podľa Stefana Maira z Federácie nemeckého priemyslu (BDI) je však potrebná taká dohoda, ktorá by hrozbu ciel úplne odstránila. "Nezrealizované investície nás stoja neskorší rast, a to aj v sektoroch, ktoré podľa všetkého nie sú clami ohrozené," povedal Mair.



(1 EUR = 1,1015 USD)