Svetové automobilky zvyšujú investície do elektromobility

New York 10. novembra (TASR) - Svetové automobilky plánujú do roku 2030 minúť viac ako 500 miliárd USD (432,60 miliardy eur) na elektrické vozidlá a batérie. Zvyšujú tak investície zamerané na prechod od áut na fosílne palivá k ekologickejším vozidlám a splnenie čoraz prísnejších cieľov v oblasti dekarbonizácie. Ukázala to najnovšia analýza.



Pred necelými tromi rokmi podobná analýza odhalila, že automobilky plánujú minúť 300 miliárd USD na elektromobily a s nimi súvisiace technológie. Ale sprísňovanie pravidiel a snaha o nulové emisie uhlíka v mestách ako Londýn a Paríž a v krajinách od Nórska po Čínu zvýšili naliehavosť investícií do elektromobility.



Najnovšia analýza ukazuje, že výrobcovia automobilov plánujú minúť v priebehu nasledujúcich piatich až 10 rokov odhadom 515 miliárd USD na vývoj a výrobu nových vozidiel poháňaných batériami.



Predstavitelia tohto odvetvia priemyslu a prognostici sa však naďalej obávajú, že dopyt spotrebiteľov po elektrických vozidlách by mohol výrazne zaostať za agresívnymi cieľmi bez podstatných vládnych stimulov a väčších výdavkov na nabíjaciu infraštruktúru a kapacitu sietí.



Mnohí výrobcovia vozidiel, ktorí plánujú značné objemy výroby, budú mať po celé roky "minimálny až žiadny zisk“, upozorňujú experti.



Konzultačná firma AlixPartners v júni uviedla, že investície automobilového priemyslu do elektrických vozidiel dosiahnu 330 miliárd USD do roku 2025. Podľa AlixPartners v roku 2020 všetky svetové automobilky dokopy minuli takmer 225 miliárd USD na výskum a vývoj.



Politici a regulačné úrady tlačia na svetových výrobcov automobilov, aby v priebehu nasledujúcich 10-15 rokov začali s postupným ukončovaním výroby vozidiel na fosílne palivá, vrátane benzínovo-elektrických hybridov, a zároveň zvýšili produkciu plne elektrických modelov.



Viaceré krajiny oznámili, že zakážu predaj nových vozidiel so spaľovacím motorom od roku 2030.



Nemecký koncern Volkswagen (VW), ktorý sa stále finančne zotavuje zo škandálu z roku 2016, ktorý sa týkal podvodov pri emisných testoch dieselových modelov, oznámil investície za viac ako 110 miliárd USD do elektromobilov a batérií do roku 2030.



Investície VW, rovnako ako investície mnohých jeho konkurentov, sú zamerané na zlepšenie dojazdu a výkonu batérií a zníženie nákladov na elektromobily, ako aj na rozšírenie výroby batérií a elektromobilov po celom svete.



VW a ďalšie nemecké automobilky Daimler a BMW plánujú do roku 2030 minúť spolu 185 miliárd USD, zatiaľ čo americké automobilky General Motors (GM) a Ford očakávajú, že do roku 2025 minú takmer 60 miliárd USD.



Čínski výrobcovia automobilov na čele so SAIC Motor, miestnym partnerom VW a GM, oznámili investičné ciele v hodnote viac ako 100 miliárd USD v nasledujúcom desaťročí. Japonské automobilky výrazne zaostávajú, pričom spoločnosti Honda, Toyota a Nissan sa zatiaľ verejne zaviazali investovať dohromady menej ako 40 miliárd USD.