Svetové banky investovali vlani do fosílnych palív vyše 740 mild. USD

Londýn 30. marca (TASR) - Najväčšie banky na svete poskytli sektoru fosílnych palív v minulom roku viac než 740 miliárd USD. To je síce pokles, ale iba mierny, oproti roku predtým, napriek tlakom, aby v dôsledku globálneho otepľovania banky investície do tejto oblasti výrazne znížili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Napriek tomu, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) varovala, že ak sa má klimatický cieľ naplniť, nesmú sa už otvárať nové ložiská ropy a plynu, financovanie týchto projektov zo strany bánk pokračuje. Ako sa uvádza v najnovšej správe viacerých mimovládnych organizácií s názvom Banking on Climate Chaos, v minulom roku poskytli najväčšie banky na svete do projektov spojených s fosílnymi palivami celkovo 742 miliárd USD (666,91 miliardy eur). Z toho 185,5 miliardy USD poskytli približne 100 firmám na zvýšenie produkcie.



Aj keď celkový objem financií poskytnutý tomuto sektoru sa v porovnaní s rokom 2020 zmenil iba mierne (v danom roku dosiahol okolo 750 miliárd USD), zostáva výrazne vyšší než v rokoch 2016 a 2017. Pritom ekonomika sa stále iba postupne zotavuje z pandémie nového koronavírusu.



Z jednotlivých bánk najviac financií v prospech fosílnych palív poskytli banky zo Severnej Ameriky, ako americké JPMorgan a Wells Fargo či kanadské Scotiabank a RBC. Všetky inštitúcie svoje financovanie v tejto oblasti v porovnaní s rokom 2020 vlani zvýšili. Napríklad do produkcie ropných pieskov, kde sa pri ťažbe ropy spotrebuje podstatne viac energie než pri klasickej ťažbe, zvýšili banky financovanie vlani o 51 % na 23,3 miliardy USD. Dominantnými poskytovateľmi úverov v tomto prípade boli kanadské banky.



(1 EUR = 1,1126 USD)