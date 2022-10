Svetové banky zvyšujú financovanie projektov vedúcich k odlesňovaniu

Londýn 18. októbra (TASR) - Najväčšie finančné inštitúcie vo svete zvýšili v poslednom období podporu firmám v poľnohospodárstve, lesníctve a ďalších oblastiach, ktoré sú v najväčšej miere zodpovedné za odlesňovanie. Poukázala na to najnovšia štúdia zverejnená v utorok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa správy združenia mimovládnych organizácií známych ako Forests & Finance Coalition sa objem financií pre firmy v týchto sektoroch zvýšil medzi rokmi 2020 a 2021 o viac než 60 % na 47 miliárd USD (48,26 miliardy eur). Od roku 2015, v ktorom bola podpísaná Parížska dohoda o zmene klímy, naliali svetové banky do konca septembra tohto roka do komoditných firiem, ktorých aktivity sa spájajú s odlesňovaním, približne 267 miliárd USD. Okrem toho do tohto termínu držali investori akcie a dlhopisy takýchto firiem v hodnote zhruba 40 miliárd USD.



Podľa organizácie Rainforest Action Network banky napríklad pomáhajú ázijským firmám financovať zvyšovanie produkcie papiera v Indonézii, čo zvyšuje tlak na zvyšok tamojších lesov, a v Brazílii zasa podporujú produkciu hovädzieho mäsa. Chov hovädzieho dobytka a spracovanie mäsa má pritom v tejto krajine od roku 1985 až 80-percentný podiel na odlesňovaní Amazonského pralesa.



(1 EUR = 0,9739 USD)