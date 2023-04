Svetové ceny potravín aj v marci klesli, už 12. mesiac po sebe

Rím 7. apríla (TASR) - Svetové ceny potravín aj v marci 2023 klesli, už 12. mesiac po sebe, a dosiahli najnižšiu úroveň od júla 2021. Boli tiež o 20,5 % nižšie ako po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred rokom, keď rekordne vzrástli. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v marci 2023 klesol na 126,9 bodu z revidovaných 129,7 bodu vo februári. To je najnižšia hodnota indexu od júla 2021. Údaj za február bol revidovaný nadol z pôvodných 129,8 bodu pri predbežnom odhade.



K poklesu indexu prispela kombinácia bohatých dodávok, utlmený dopyt po dovoze a predĺženie dohody, ktorá umožňuje bezpečný vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, uviedla FAO.



Podľa agentúry so sídlom v Ríme pokles indexu odráža nižšie ceny obilnín, rastlinných olejov a mliečnych výrobkov, ktoré vykompenzoval rast cien cukru a mäsa.



"Hoci ceny na globálnej úrovni klesli, sú stále veľmi vysoké a na domácich trhoch naďalej rastú, čo predstavuje ďalšie výzvy pre potravinovú bezpečnosť,“ uviedol vo vyhlásení Maximo Torero, hlavný ekonóm FAO.



"To platí najmä v rozvojových krajinách, ktoré sú čistým dovozcom potravín, pričom situáciu zhoršuje znehodnotenie ich mien voči americkému doláru alebo euru a rastúce dlhové zaťaženie," dodal.



Z údajov FAO vyplýva, že index cien obilnín klesol v marci medzimesačne o 5,6 %, pričom ceny pšenice sa znížili o 7,1 %, kukurice o 4,6 % a ryže o 3,2 %.



A index cien rastlinných olejov klesol v marci 2023 medzimesačne o 3 %, pričom bol približne o 47,7 % nižší v porovnaní s úrovňou, ktorú dosiahol v marci 2022. Aj index cien mliečnych výrobkov sa v sledovanom období znížil, a to o 0,8 %.



Index cien cukru naopak vzrástol, o 1,5 %, na najvyššiu úroveň od októbra 2016. Prispeli k tomu obavy zo zhoršujúcich sa vyhliadok na produkciu v Indii, Thajsku a Číne. Index cien mäsa stúpol v marci o 0,8 %.



V separátnej správe o ponuke a dopyte po obilninách FAO zvýšila svoju prognózu svetovej produkcie pšenice v roku 2023 na 786 miliónov ton, čo bude o 1,3 % menej ako v roku 2022.



"V Ázii sa očakávajú takmer rekordné osiate plochy, zatiaľ čo severnú Afriku a južnú Európu ovplyvňuje sucho," uviedla FAO.



Svetovú produkciu ryže v sezóne 2022/23 odhaduje FAO na 850 miliónov ton, čo je 1,6 % pod rekordnou úrodou zo sezóny 2021/22.