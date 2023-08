Svetové ceny potravín ožili a vzrástli z dvojročného minima v júni

Rím 4. augusta (TASR) - Svetové ceny potravín v júli ožili a vzrástli potom, ako mesiac predtým dosiahli dvojročné minimum. Prispelo k tomu obnovenie napätia na trhu s rastlinnými olejmi pre problémy s exportom z vojnou zničenej Ukrajiny. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa FAO sa index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru v júli 2023 zvýšil na 123,9 bodu z revidovaných 122,4 bodu v júni (122,3 bodu pri rýchlom odhade).



Júlová hodnota indexu bola aj napriek nárastu takmer o 12 % nižšia ako pred rokom a 22 % pod historickým maximom, ktoré dosiahla v marci 2022 po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Z údajov FAO ďalej vyplýva, že index cien rastlinných olejov v júli vzrástol, prvýkrát za osem mesiacov, a to o 12,1 %. Spôsobili to vyššie ceny slnečnicového, palmového, sójového a repkového oleja.



Na druhej strane ceny cukru klesli o 3,9 % vďaka dobrej úrode cukrovej trstiny v Brazílii v sezóne 2023/24 a dažďom, ktoré prospievajú pôdnej vlhkosti vo väčšine pestovateľských oblastí v Indii.



Aj index cien cereálií sa v júli znížil, o 0,5 %, v dôsledku poklesu cien obilnín o 4,8 %.



Ceny mlieka a mliečnych výrobkov v júli klesli siedmy mesiac po sebe, a to o 0,4 %, vďaka nižším cenám sušeného odstredeného mlieka a masla. Index cien mäsa klesol o 0,3 %.