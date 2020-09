Svetové ceny potravín pokračovali v auguste v raste

Rím 3. septembra (TASR) - Svetové ceny potravín zaznamenali rast aj v auguste, už tretí mesiac po sebe. Najviac k tomu prispeli ceny rastlinných olejov či cukru. Uviedla to vo štvrtok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Index cien potravín FAO, ktorý sleduje medzimesačné zmeny cien v rámci potravinového koša obsahujúceho obilniny, olejniny, mäso, cukor a mliečne produkty, sa medzimesačne zvýšil na 96,1 bodu z júlovej hodnoty 94,3 bodu.



Rast indexu podporili najmä ceny cukru a rastlinných olejov, mierne sa však zvýšili aj ceny obilnín. V ich prípade ceny vzrástli o 1,9 %. Oproti augustu minulého roka sú tak vyššie o 7 %. V rámci obilnín sa najviac zvýšili ceny ciroku, jačmeňa a ryže, výrazne však vzrástli aj ceny kukurice.



Ceny rastlinných olejov sa zvýšili o 5,9 % a vrátili sa tak zhruba na úroveň, na ktorej boli v období, keď svet zasiahla pandémia nového koronavírusu. Podpísali sa pod to očakávania slabšej produkcie palmového oleja vo viacerých krajinách patriacich ku kľúčovým producentom, pričom dopyt po tejto komodite je stále vysoký.



Ešte výraznejšie vzrástli ceny cukru. Tie sa medzimesačne zvýšili o 6,7 %. Dôvodom sú očakávania slabších úrod pre nepriaznivé počasie v Európskej únii a Thajsku. Navyše k rastu cien prispel aj vysoký dopyt po cukre z Číny.



Na druhej strane, ceny mliečnych výrobkov sa prakticky nemenili. Na jednej strane sa zvýšili ceny syrov a plnotučného sušeného mlieka, na druhej však klesli ceny masla a nízkotučného mlieka.



Minimálne sa menili aj ceny mäsa. V ich prípade ceny hovädzieho a hydinového mäsa klesli, naopak, ceny bravčového sa zvýšili po tom, ako sa zvýšil dovoz tejto komodity do Číny.



FAO zároveň dodala, že aj naďalej počíta s tohtoročnou rekordnou úrodou obilnín. Svoj odhad oproti predchádzajúcej prognóze z minulého mesiaca síce mierne znížila, najmä pre očakávania nižších úrod kukurice v USA, napriek tomu by produkcia mala dosiahnuť rekord. V rámci novej prognózy FAO počíta s tým, že svetová produkcia obilnín by tento rok mala dosiahnuť viac než 2,76 miliardy ton. To je o 3 % viac než v roku 2019.