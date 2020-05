Rím 7. mája (TASR) - Svetové ceny potravín v apríli klesli, už tretí mesiac po sebe. Zasiahli ich ekonomické a logistické dôsledky pandémie nového koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Z údajov FAO vyplýva, že index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v apríli medzimesačne klesol o 3,4 % na 165,5 bodu.



Čiastkový index cien cukru sa pritom znížil o 14,6 % a dosiahol 13-ročné minimum, keďže kríza spôsobená koronavírusom zasiahla dopyt po cukre a pád cien ropy znížili potrebu cukrovej trstiny na výrobu etanolu.



Aj index cien rastlinných olejov v apríli klesol, a to o 5,2 %. Index mlieka a mliečnych výrobkov sa znížil o 3,6 %, pričom ceny masla a sušeného mlieka zaznamenali pokles o dvojciferné číslo.



Aprílový index cien mäsa sa znížil o 2,7 %, keďže a čiastočné oživenie dopytu po dovoze do Číny nedokázalo vyrovnať pokles dovozu inde.



FAO tiež uviedla, že hlavné produkčné krajiny narazili na logistické prekážky a zároveň blokády spojené s koronavírusom v mnohých krajinách spôsobili prudký pokles predaja.



„Pandémia zasiahla ako dopyt, tak aj ponuku mäsa, pretože zatváranie reštaurácií a zníženie príjmov domácností vedú k nižšej spotrebe. A zároveň nedostatok pracovných síl u spracovateľov ovplyvňuje doterajší systémy výroby s tzv. dodávkami just-in-time (presne načasovanými),“ povedal hlavný ekonóm FAO Upali Galketi Aratchilage.



Index cien obilnín FAO sa na rozdiel od ostatných indexov v apríli znížil iba mierne, keďže svetové ceny pšenice a ryže výrazne vzrástli, zatiaľ čo ceny kukurice prudko klesli.



Konkrétne, ceny ryže sa medzimesačne zvýšili o 7,2 %, čo bolo z veľkej časti spôsobené dočasnými vývoznými obmedzeniami zo strany Vietnamu, ktoré boli následne zrušené. Ceny pšenice vzrástli o 2,5 % po správach o rýchlom naplnení vývoznej kvóty z Ruska.



Na druhej strane, ceny veľkozrnných obilnín, vrátane kukurice klesli o 10 % pre zníženie dopytu po krmivách a výroby biopalív.



FAO nezmenila svoju prognózu pokiaľ ide o produkciu obilnín a očakáva, že zostane stabilná na úrovni 2,720 miliardy ton v sezóne 2019/20, ale svoju prognózu spotreby obilnín znížila o 24,7 milióna ton, najmä pre negatívny vplyv koronavírusu na hospodárstvo.



FAO taktiež predstavila svoje prvé odhady týkajúce sa celosvetovej ponuky a dopytu po pšenici v sezóne 2020/21. Predpovedala jej svetovú produkciu na úrovni 762,6 milióna ton, čo je zhruba rovnaká úroveň ako vlani.



Uviedla tiež, že očakáva menšie úrody v Európskej únii, severnej Afrike, na Ukrajine a v Spojených štátoch. Toto by mala do veľkej miery kompenzovať väčšia úroda v Austrálii, Kazachstane, Rusku a Indii.



Predpovedá, že globálna spotreba pšenice v roku 2020/21 bude stabilná, pričom očakávané zvýšenie spotreby potravín prevažuje nad znížením spotreby v oblasti krmív a v priemysle.