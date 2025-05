Svetové ceny potravín v apríli vzrástli, najprudšie rástli ceny mäsa

Rím 2. mája (TASR) - Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v apríli, keď ich nahor potiahli ceny mäsa, obilnín a mliečnych výrobkov. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa najnovších údajov FAO index cien potravín, ktorý mapuje zmeny v cenách obilnín, mliečnych výrobkov, mäsa, cukru a rastlinných olejov, vzrástol v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1 % na 128,3 bodu. V medziročnom porovnaní dosiahol rast indexu 7,6 %, stále je však takmer 20 % pod maximom, ktoré predstavoval v marci 2022, teda krátko potom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu.



V apríli sa medzimesačne najviac zvýšili ceny mäsa, a to o 3,2 %. Najvýraznejšie ich podporili rastúce ceny bravčového mäsa, ale aj naďalej vysoký dopyt po hovädzom mäse.



Ceny mliečnych výrobkov sa medzimesačne zvýšili o 2,4 % a v porovnaní s aprílom minulého roka vyskočili o 22,9 %. Dôvodom sú rekordné ceny masla, ktoré nahor vyhnali klesajúce zásoby v Európe.



Ceny obilnín vzrástli medzimesačne o 1,2 %. Na jednej strane sa znížil vývoz pšenice z Ruska, okrem toho vzrástol dopyt po ryži a navyše, klesli zásoby kukurice v USA. Napriek medzimesačnému rastu však medziročne ceny obilnín klesli, a to o 0,5 %.



Na druhej strane, ceny rastlinných olejov klesli v apríli oproti marcu o 2,3 %, najmä v dôsledku prudkého poklesu cien palmového oleja. Ešte výraznejšie sa znížili ceny cukru, konkrétne o 3,5 %. Dôvodom sú obavy z neistého vývoja svetovej ekonomiky.