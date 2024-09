Svetové ceny potravín v auguste mierne klesli

Rím 6. septembra (TASR) - Svetové ceny potravín v auguste 2024 mierne klesli. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá zároveň znížila svoju prognózu globálnej produkcie obilnín v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov FAO sa index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v auguste 2024 mierne znížil na 120,7 bodu z revidovaných 121 bodov v júli. Prispeli k tomu poklesy cien cukru, mäsa a obilnín, ktoré prevážili rast cien rastlinných olejov a mliečnych výrobkov.



Augustová hodnota indexu bola takisto o 1,1 % nižšia ako pred rokom a klesla o 24,7 % v porovnaní s marcom 2022, keď dosiahla vrchol po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.



FAO uviedla tiež, že index cien obilnín sa v auguste oproti júlu znížil o 0,5 %, čo bolo spôsobené najmä nižšími globálnymi vývoznými cenami pšenice v dôsledku konkurencieschopných dodávok z oblasti Čierneho mora a vyššej produkcie v Argentíne a USA.



V auguste medzimesačne klesol aj index cien mäsa, a to o 0,7 %, a index cien cukru, o 4,7 % na najnižšiu úroveň od októbra 2022. Dôvodom sú lepšie vyhliadky na nadchádzajúcu úrodu cukrovej trstiny v Indii a Thajsku, ako aj nižšie ceny ropy.



Na druhej strane, index cien rastlinného oleja FAO v auguste vzrástol o 0,8 % a dosiahol 20-mesačné maximum, keďže zdraženie palmového oleja viac ako vykompenzovalo pokles cien sójového, slnečnicového a repkového oleja.



Stúpol aj index cien mliečnych výrobkov FAO, a to o 2,2 %, v dôsledku prudkého nárastu dopytu po spotových dodávkach sušeného mlieka.



FAO zároveň znížila svoju prognózu celosvetovej produkcie obilnín v roku 2024 o 2,8 milióna metrických ton na 2,851 miliardy ton, čo je takmer rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom roku. Dôvodom je najmä očakávaná slabšia úroda v dôsledku horúčav a sucha v Európe, Mexiku a na Ukrajine. Na druhej strane, FAO zvýšila svoju prognózu globálnej produkcie pšenice v roku 2024, ako aj prognózy pre úrodu ryže, ktorá teraz podľa odhadov dosiahne historické maximum 537 miliónov ton.