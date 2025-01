Rím 3. januára (TASR) - Svetové ceny potravín v decembri aj za celý rok 2024 klesli. Ale zostali výrazne vyššie ako pred pandémiou ochorenia COVID-19. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Podľa najnovších údajov FAO index cien potravín, ktorý mapuje zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v decembri 2024 klesol o 0,5 % na 127 bodov zo smerom nahor revidovaných 127,6 bodu v novembri.



Ceny väčšiny sledovaných položiek sa v poslednom mesiaci minulého roka znížili. Ceny cukru pritom medzimesačne klesli o 5,1 % v dôsledku zlepšujúcich sa vyhliadok na pestovanie cukrovej trstiny v hlavných producentských krajinách. Ceny mliečnych výrobkov klesli o 0,7 % po siedmich po sebe nasledujúcich mesiacoch rastu. Aj ceny rastlinných olejov sa v decembri medzimesačne znížili, o 0,5 %, zatiaľ čo index cien obilnín sa zmenil len málo, keďže mierne zvýšenie cien kukurice vykompenzovalo pokles cien pšenice. Len ceny mäsa v sledovanom období vzrástli, o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa index cien potravín v decembri 2024 zvýšil o 6,7 %. Stále však bol o 20,7 % menší ako rekord z marca 2022, po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Za celý rok 2024 dosiahol index cien potravín v priemere 122 bodov, čo je o 2,1 % menej ako v roku 2023.



K poklesu priemernej hodnoty indexu v 2024 prispelo najmä zníženie cien obilnín (-13,3 %) a cukru (-13,2 %). Tieto poklesy boli čiastočne kompenzované nárastom indexu cien rastlinných olejov o 9,4 %.





Analytik: Svetový index cien potravín zatiaľ zotrváva na vysokej úrovni





Svetový index cien potravín zotrval v decembri 2024 na vysokej úrovni. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bol vyššie o 6,7 %. Index dosiahol v decembri úroveň 127 bodov a prakticky od februára 2024 takmer kontinuálne rastie. Uviedol to Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB.



"Priemerná úroveň za rok 2024 je nižšia ako priemer roku 2023, ale to je najmä kvôli nižšej úrovni zaznamenanej v druhej polovici roka 2023. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, teda novembrovou úrovňou, index mierne poklesol, a to o 0,6 bodu, respektíve o 0,5 %," priblížil analytik banky.



Pokles cien komodít ako cukor, mliečne výrobky, rastlinné oleje a obilniny podľa jeho informácií veľmi mierne prevážili nad nárastom cien mäsa. Ak sa ceny svetových primárnych komodít stabilizujú, tak mäso môže byť podľa neho v dôsledku sekundárnych "krmovinových" efektov ďalším inflačným faktorom. "Globálny index cien mäsa bol v roku 2024 v priemere o 2,7 % vyššie, ako bol priemer predchádzajúceho roka," spresnil Gábriš.



Analytik ČSOB dodal, že svetové ceny potravín začali rásť v roku 2021 a extrémy potom dosiahli v roku 2022 po ruskom útoku na Ukrajinu. Zablokovanie potravinových čiernomorských koridorov viedlo vtedy k prudkému zdraženiu cien potravinárskych komodít v celosvetovom meradle.