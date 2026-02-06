< sekcia Ekonomika
Svetové ceny potravín v januári klesli už piaty mesiac po sebe
A to najmä v dôsledku nižších cien mlieka, cukru a mäsa.
Autor TASR
Paríž 6. februára (TASR) - Svetové ceny potravín klesli v januári piaty mesiac po sebe, a to najmä v dôsledku nižších cien mlieka, cukru a mäsa. TARS o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v piatok zverejnila údaje Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO),
Index cien potravín FAO, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v januári klesol na 123,9 bodu z decembrových 124,3 bodu. V porovnaní so svojím vrcholom, ktorý dosiahol v marci 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu, sa hodnota indexu znížila o 22,7 %.
Ceny mliečnych výrobkov zaznamenali najvýraznejší medzimesačný pokles spomedzi hlavných komodít, a to o 5 %, k čomu prispelo najmä zlacnenie masla a syra. Ceny mäsa klesli o 0,4 %, keďže pokles cien bravčového mäsa prevážili nad zdražením hydiny. Ceny cukru boli nižšie o 1 %, čo odráža očakávania zvýšených dodávok.
Ceny obilnín a rastlinných olejov minulý mesiac vzrástli. Index obilnín FAO sa zvýšil o 0,2 %. Vyššie ceny ryže súvisiace s rastúcom dopytom prevážili nad miernejším zvyšovaním cien ostatných hlavných obilnín. Index rastlinných olejov vzrástol o 2,1 %. Motorom rastu boli ceny palmového, sójového a slnečnicového oleja, zatiaľ čo repkový olej zlacnel.
V samostatnej správe FAO zvýšila svoj odhad globálnej produkcie obilnín v roku 2025 na rekordných 3,023 miliardy metrických ton, pričom poukázala na očakávané vyššie výnosy pšenice a lepšie vyhliadky kukurice.
