Rím 2. augusta (TASR) - Svetové ceny potravín v júli mierne klesli, pričom pokles cien obilnín čiastočne vykompenzovalo zvýšenie cien mäsa, rastlinných olejov a cukru. Ukázali to v piatok údaje Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov FAO sa index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v júli 2024 znížil na 120,8 bodu z revidovaných 121 bodov v júni. Júnový údaj bol revidovaný smerom nahor z pôvodných 120,6 bodu.



Až do júla pritom index cien potravín FAO rástol štyri mesiace po sebe po tom, ako vo februári dosiahol trojročné minimum, keďže ceny potravín klesli z rekordného maxima v marci 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá je hlavným exportérom kľúčových plodín.



Júlová hodnota indexu bola o 3,1 % nižšia ako pred rokom a o 24,7 % nižšia ako jeho najväčšia hodnota v roku 2022.



Z údajov FAO ďalej vyplýva, že index cien obilnín klesol v júli o 4,4 bodu na 110,8 bodu. Globálne exportné ceny všetkých hlavných obilnín sa pritom znížili už druhý mesiac po sebe, keďže rastúca sezónna dostupnosť z prebiehajúcich zberov úrody pšenice na severnej pologuli a všeobecne priaznivé podmienky v Kanade a USA ďalej tlačili na znižovanie cien pšenice. Ceny pšenice ovplyvnila aj silná konkurencia exportérov a slabý globálny dopyt.



Index cien rastlinných olejov FAO však v júli vzrástol, už druhý mesiac v rade, a to o 3,2 bodu na 135 bodov. To je jeho najvyššia hodnota za 1,5 roka a odráža vyššie globálne ceny palmového, sójového, slnečnicového a repkového oleja.



Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO zostal v júli na júnovej úrovni 127,7 bodu, keďže pokles cien sušeného mlieka takmer vyrovnal nárast cien masla a syra.



Index cien mäsa sa v júli zvýšil o 1,5 bodu na 119,5 bodu. Prispel k tomu rast cien baranieho a hovädzieho mäsa, najmä vďaka silnému dopytu a sezónne klesajúcim zásobám jatočných zvierat v Oceánii. Aj ceny hydinového mäsa stúpli pre problémy s produkciou v dôsledku chorôb, najmä vtáčej chrípky v niekoľkých hlavných producentských regiónoch. Na rozdiel od toho ceny bravčového mäsa mierne klesli, čo odráža nadmernú ponuku v západnej Európe, ako aj začatie antidumpingového vyšetrovania v Číne.



Index cien cukru FAO dosiahol v júli v priemere 120,2 bodu, čo je o 0,8 bodu viac ako v júni a predstavuje to druhý mesačný nárast v rade. Dôvodom bola nižšia produkcia cukru v Brazílii v prvej polovici mesiaca. Pretrvávajúce obavy z vplyvu dlhotrvajúcich suchých poveternostných podmienok na výnosy plodín v Brazílii v nasledujúcich mesiacoch a nedávne zvýšenie cien etanolu podporujú zvyšovanie globálnych cien cukru.