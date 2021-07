Rím 8. júla (TASR) - Svetové ceny potravín v júni klesli, prvýkrát za 12 mesiacov. Dôvodom bolo zníženie cien rastlinných olejov, obilnín a mliečnych výrobkov. Oznámila to vo štvrtok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



FAO so sídlom v Ríme vo vyhlásení tiež uviedla, že úroda obilnín na celom svete dosiahne v roku 2021 takmer 2,817 miliardy ton, čo je mierne pod pôvodným odhadom. Organizácia vo štvrtok informovala, že index cien potravín, ktorý sleduje medzimesačné zmeny v potravinovom koši, pozostávajúcom z obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, sa v júni znížil na 124,6 bodu z revidovaných 127,8 bodu v máji (namiesto 127,1 bodu v predbežnom odhade). V medziročnom porovnaní bola hodnota indexu v júni o 33,9 % vyššia ako vlani.



Z údajov FAO ďalej vyplýva, že index cien rastlinných olejov sa v júni prepadol o 9,8 %, čiastočne v dôsledku poklesu cien palmového oleja pre očakávané zvýšenie produkcie. Aj ceny sójového a slnečnicového oleja sa znížili.



Index cien obilnín v júni medzimesačne klesol o 2,6 %, medziročne však vzrástol o 33,8 %. Ceny kukurice sa oproti máju znížili o 5 %, čiastočne pre vyššie ako očakávané výnosy a lepšie vyhliadky na úrodu v USA.



V júni klesli aj ceny ryže, ktoré sa dotkli 15-mesačného minima, pretože vysoké náklady na prepravu a nedostatok kontajnerov obmedzujú jej export, uviedla FAO.



Ceny mliečnych výrobkov sa medzimesačne znížili o 1 %, pričom všetky zložky indexu klesli, z toho najviac ceny masla pre slabší globálny dopyt a mierne zvýšenie zásob, najmä v Európe.



Index cien cukru zaznamenal medzimesačný nárast o 0,9 % a dosiahol najvyššiu úroveň od marca 2017. FAO uviedla, že ceny tlačili nahor neistota ohľadne vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok na úrodu v Brazílii, ktorá je najväčším vývozcom cukru na svete.



Index cien mäsa sa zvýšil oproti máju o 2,1 %, pretože nárast dovozu z niektorých východoázijských krajín vykompenzoval spomalenie nákupu mäsa v Číne.



FAO poznamenala, že mierny pokles odhadu svetovej produkcie obilnín v tomto roku bol spôsobený predovšetkým prudkým znížením prognózy úrody brazílskej kukurice pre dlhšie obdobia sucha.



Podobne sa tento mesiac zhoršili aj vyhliadky na globálnu produkciu pšenice pre suché počasie na Blízkom východe. Naopak, odhad globálnej produkcie ryže v roku 2021 sa zvýšil.



Prognóza svetovej spotreby obilnín v sezóne 2021/22 sa znížila o 15 miliónov ton oproti májovému odhadu na 2,810 miliardy ton, čo je však stále o 1,5 % viac ako v sezóne 2020/21.



Očakáva sa, že svetové zásoby obilnín do konca sezóny 2021/22 prvýkrát od obdobia 2017/18 stúpnu. „Vyššie zásoby kukurice, s ktorými sa počíta v Číne, tvoria podstatnú časť tohtoročnej revízie svetových zásob obilnín smerom nahor,“ dodala FAO.