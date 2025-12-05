< sekcia Ekonomika
Svetové ceny potravín v novembri klesli už tretí mesiac po sebe
Minulý mesiac sa znížili ceny všetkých základných potravín okrem obilnín.
Autor TASR
Rím 5. decembra (TASR) - Svetové ceny potravín v novembri 2025 opäť klesli, už tretí mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň od januára. Ukázali to v piatok údaje Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), podľa ktorých sa minulý mesiac znížili ceny všetkých základných potravín okrem obilnín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index cien potravín FAO, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v novembri 2025 klesol na 125,1 bodu z revidovaných 126,6 bodu v októbri. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu od januára.
Novembrový index bol tiež o 2,1 % nižší ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2024 a o 21,9 % nižší ako vrchol v marci 2022 po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, uviedla FAO.
Referenčná cena cukru podľa FAO v novembri oproti októbru klesla o 5,9 % na najnižšiu úroveň od decembra 2020 v reakcii na očakávané dostatočné globálne dodávky cukru v aktuálnej sezóne. Produkcia cukru zostala silná v kľúčových regiónoch Brazílie a vyhliadky na úrodu v Indii v sezóne 2025/2026 sú dobré.
Ceny mliečnych výrobkov sa v novembri znížili o 3,1 % na minimá zo septembra 2024, pričom pokles cien bol zaznamenaný pri všetkých hlavných mliečnych komoditách. Ceny rastlinných olejov klesli o 2,6 %, keďže nižšie ceny palmového, repkového a slnečnicového oleja viac než vykompenzovali mierny nárast cien sójového oleja. Aj ceny mäsa klesli, o 0,8 %, pričom ich naďalej poháňali nižšie ceny bravčového a hydinového mäsa.
Na druhej strane, ceny obilnín vzrástli o 1,8 %, čo bolo spôsobené nárastom cien pšenice o 2,5 %. Prispeli k tomu potenciálny záujem Číny o dodávky z USA, obavy z pokračujúcich nepriateľských akcií v oblasti Čierneho mora. Ceny kukurice podporili dopyt po brazílskom exporte a správy o narušení poľnohospodárskych prác v Južnej Amerike pre nepriaznivé počasie.
V separátnej správe FAO zvýšila svoju prognózu globálnej produkcie obilnín v roku 2025 na rekordných 3,003 miliardy metrických ton z 2,990 miliardami ton, ktoré očakávala minulý mesiac, najmä v dôsledku zvýšených odhadov produkcie pšenice.
