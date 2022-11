Svetové ceny potravín v októbri klesli, avšak iba minimálne

Rím 4. novembra (TASR) - Svetové ceny potravín sa minulý mesiac menili iba minimálne, avšak ceny obilnín vzrástli, za čím je zvýšená neistota v súvislosti s dohodou o vývoze obilia z Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a agentúry Reuters.



Index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mäsa, cukru a mliečnych výrobkov, dosiahol v októbri 135,9 bodu, čo v porovnaní so septembrom predstavuje minimálny pokles, uviedla FAO. Ako dodala agentúra Reuters, index za september bol revidovaný smerom nadol na 136 bodov, pričom pôvodne FAO uvádzala index na úrovni 136,3 bodu.



Maximálnu hodnotu dosiahol index v marci, a to na úrovni 159,7 bodu, keď ceny potravín reagovali na februárový útok Ruska na Ukrajinu. Obe krajiny sú totiž svetovými producentami a vývozcami agrokomodít, najmä obilia a jedlého oleja.



Odvtedy ceny potravín klesli o 14,9 %. Na druhej strane, v porovnaní s októbrom minulého roka sú o 2 % vyššie.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu však výrazne vzrástli svetové ceny obilnín. Zvýšili sa o 3 %, pričom ceny pšenice zaznamenali rast o 3,2 %. Reagovali tak na neistotu súvisiacu s bezpečným vývozom obilia z Ukrajiny. Ceny kukurice vzrástli o viac než 3,5 %, za čím je najmä zhoršenie odhadu úrody v USA a Európskej únii, sucho v Argentíne a opäť neistota spojená s exportom z Ukrajiny. Medzinárodné ceny ryže sa zvýšili o 1 %.



Rast cien obilnín do veľkej miery vykompenzovali ceny zvyšných produktov v potravinovom koši. Ceny jedlých olejov klesli oproti septembru o 1,6 %. Ceny slnečnicového oleja sa síce zvýšili, nadol však smerovali svetové ceny palmového, sójového a repkového oleja.



Ceny mliečnych výrobkov sa znížili o 1,7 %. Pod ich pokles sa podpísal menší než očakávaný dopyt zo strany Číny aj oslabenie eura oproti doláru.



Ceny mäsa klesli o 1,4 %, pričom pokles zaznamenali ceny jahňacieho, bravčového, hovädzieho aj hydinového mäsa. Dôvodom je opäť slabší celosvetový dopyt.



Znížili sa aj ceny cukru. Príslušný index klesol o 0,6 %, k čomu prispelo zlepšenie prognózy produkcie v Indii. Pokles by bol ešte výraznejší, limitovali ho však dažde v Brazílii, ktoré skomplikovali zber, vysoký dopyt zo strany Indonézie a Číny a vyššie ceny etanolu v Brazílii.