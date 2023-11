Svetové ceny potravín v októbri klesli

Rím 3. novembra (TASR) - Svetové ceny potravín v októbri 2023 klesli, a to na najnižšiu úroveň za viac ako dva roky, od marca 2021. Prispelo k tomu zníženie cien cukru, obilnín, rastlinných olejov aj mäsa. Jedine ceny mliečnych produktov vzrástli, prvýkrát po deviatich mesiacoch. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters a portálu businesstimes.



Konkrétne, index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v októbri 2023 klesol na 120,6 bodu zo 121,3 bodu v septembri. To je zároveň o 10,9 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka.



Z údajov FAO vyplýva, že index cien obilnín sa v októbri znížil medzimesačne o 1 %, pričom ceny ryže klesli o 2 % pre všeobecne "pasívny" globálny dopyt. Ceny pšenice sa znížili o 1,9 % v reakcii na silnú konkurenciu medzi exportérmi. Naopak, ceny kukurice vzrástli v dôsledku zníženia jej zásob v Argentíne.



Index cien rastlinných olejov FAO minulý mesiac klesol o 0,7 %, keďže nižšie svetové ceny palmového oleja v dôsledku vyššej produkcie a utlmeného globálneho dopytu viac než vykompenzovali vyššie ceny sójového, slnečnicového a repkového oleja. Ceny sójového oleja vzrástli v dôsledku silného dopytu zo strany sektora bionafty.



Index cien cukru FAO sa v októbri znížil medzimesačne o 2,2 %, ale stále bol o 46,6 % vyšší ako v predchádzajúcom roku. K jeho poklesu prispela najmä výroba v Brazílii.



Index cien mäsa FAO klesol o 0,6 %, keďže pomalý dopyt po dovoze najmä vo východnej Ázii viedol k poklesu medzinárodných cien bravčového mäsa, čo viac ako vykompenzovalo marginálne zvýšenie cien hydinového, hovädzieho a baranieho mäsa.



Iba index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO sa v októbri zvýšil, a to medzimesačne o 2,2 %. Svetové ceny sušeného mlieka vzrástli najviac v dôsledku stúpajúceho dopytu po krátkodobých aj dlhodobých dodávkach, ako aj určitej neistoty v súvislosti s vplyvom klimatického fenoménu El Nino na nadchádzajúcu produkciu mlieka v Oceánii.