Svetové ceny potravín v októbri vzrástli, prvýkrát za päť mesiacov

Rím 7. novembra (TASR) - Svetové ceny potravín zaznamenali v októbri rast, prvý za päť mesiacov. Prispeli k tomu najmä vyššie ceny cukru a obilnín. Uviedla to vo štvrtok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



FAO informovala o tom, že index cien potravín, ktorý sleduje medzimesačné zmeny v potravinovom koši pozostávajúcom z obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v októbri 127,7 bodu. To znamená oproti predchádzajúcemu mesiacu rast o 1,7 % a rovnakému mesiacu minulého roka o 6 %.



Ceny cukru vzrástli o 5,8 %. Dôvodom sú najmä očakávania trhov, že dodávky cukru budú nižšie po najnovších prognózach v Indii a Thajsku o výraznom poklese produkcie.



Zvýšil sa aj index cien obilnín, a to o 4,2 %. V tomto prípade sú za zvýšením vyššie vývozné ceny pšenice a kukurice. Naopak, ceny ryže klesli, keďže na jednej strane sa znižuje dopyt a na druhej sa očakáva vysoká úroda ryže basmati.



Index cien rastlinných olejov vzrástol o 0,5 % na najvyššiu úroveň za viac než rok a index cien mäsa sa zvýšil o 0,9 %. Ceny mäsa ťahá nahor najmä zvýšený dopyt v Číne, ktorej produkcia bravčového mäsa utrpela v dôsledku epidémie afrického moru ošípaných. Naopak, ceny mliečnych produktov v októbri klesli o 0,7 %, najmä pre nižšie ceny syrov.



FAO okrem toho odhaduje, že celková produkcia obilnín by mala v tomto roku dosiahnuť 2,704 miliardy ton. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou to predstavuje pokles o dva milióny ton. Oproti produkcii z minulého roka to však stále znamená rast, približne o 1,8 %.