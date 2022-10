Rím 7. októbra (TASR) - Svetové ceny potravín v septembri opäť klesli, už šiesty mesiac v rade. Vzdialili sa tak viac od historických maxím, zaznamenaných na jar tohto roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov FAO sa index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, minulý mesiac znížil na 136,3 bodu z revidovaným 137,9 bodu v auguste - pôvodne 138 bodov pri rýchlom odhade.



Septembrová hodnota indexu je výrazne nižšia ako marcový rekord 159,7 bodu, ale o 5,5 % vyššia ako v septembri 2021.



K medzimesačnému poklesu indexu v septembri prispelo najmä zníženie cien rastlinných olejov o 6,6 %, a to v reakcii na zvýšené dodávky a tiež nižšie ceny ropy.



Ceny cukru, mliečnych výrobkov a mäsa klesli v septembri o menej ako jeden percentuálny bod, čím sa zmiernili inflačné tlaky.



Naopak, index cien obilnín FAO vzrástol v septembri medzimesačne o 1,5 %, pričom ceny pšenice stúpli o 2,2 % pre obavy zo suchého počasia v Argentíne a Spojených štátoch a jeho vplyvu na úrodu. A tiež zvýšenej neistoty ohľadom prístupu k ukrajinským čiernomorským prístavom po novembri.



Ceny ryže v septembri vzrástli o 2,2 %, čiastočne pre obavy z dôsledkov nedávnych veľkých záplav v Pakistane.



V separátnych odhadoch vývoja ponuky a dopytu po obilninách FAO znížila svoju prognózu globálnej produkcie obilnín v roku 2022 na 2,768 miliardy ton z predchádzajúcich 2,774 miliardy ton. To je 1,7 % pod odhadovanou produkciou pre rok 2021.



FAO poznamenala, že nepriaznivé počasie naďalej obmedzovalo vyhliadky na výnosy v hlavných producentských krajinách.