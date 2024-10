Svetové ceny potravín v septembri vzrástli najviac od marca 2022

Rím 4. októbra (TASR) - Svetové ceny potravín v septembri 2024 vzrástli a najviac za 18 mesiacov, od marca 2022. Dôvodom bolo zvýšenie cien všetkých sledovaných komodít na čele s cukrom. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Z údajov FAO vyplýva, že index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v septembri 2024 vzrástol medzimesačne o 3 % a medziročne o 2,1 % na 124,4 bodu. To bol jeho najväčší medzimesačný nárast od marca 2022 a najvyššia hodnota indexu od júla 2023.



V medzimesačnom porovnaní v septembri najstrmšie stúpol index cien cukru, a to o 10,4 %. Dôvodom boli zhoršujúce sa vyhliadky na úrodu v Brazílii a obavy, že rozhodnutie Indie zrušiť obmedzenia pri využívaní cukrovej trstiny na výrobu etanolu môže ovplyvniť jej export.



Index cien obilnín FAO sa minulý mesiac zvýšil o 3 % pre nárast exportných cien pšenice a kukurice. V prípade pšenice boli dôvodom najmä obavy z nadmerne vlhkých podmienok v Kanade a Európskej únii, aj keď to čiastočne kompenzujú dodávky z oblasti Čierneho mora za konkurencieschopné ceny. Svetové ceny kukurice ovplyvnila nízka hladina vody na kľúčových dopravných trasách pozdĺž rieky Madeira v Brazílii a rieky Mississippi v USA. Index cien ryže pritom klesol o 0,7 %, čo čiastočne odráža všeobecne pokojné obchodné podmienky.



Index cien rastlinných olejov FAO sa v septembri oproti augustu zvýšil o 4,6 %, pričom vzrástli ceny palmového, sójového, slnečnicového aj repkového oleja.



Aj index cien mliečnych výrobkov FAO v septembri stúpol, a to o 3,8 %, keďže ceny sušeného plnotučného mlieka, sušeného odstredeného mlieka, masla aj syra vzrástli.



A napokon index cien mäsa FAO sa zvýšil o 0,4 percenta, najmä v dôsledku vyšších cien hydinového mäsa, ktoré vyvolal silný dopyt po brazílskych produktoch. Svetové ceny hovädzieho a bravčového mäsa zostali stabilné, zatiaľ čo ceny baranieho mäsa oproti augustu mierne klesli.